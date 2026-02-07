Javier Milei podría regresar a Estados Unidos tras su viaje por Mendoza: cuál es el motivo

Javier Milei podría viajar tres veces a Estados Unidos en un mes. Así se desprende de las actividades que ya tiene confirmadas y tras conocerse una nueva convocatoria que recibió el presidente.

Su primera estadía será el 10 de febrero , cuando llegue a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. Se trata de una invitación para concurrir a la Hispanic Prosperity Gala 2026, promovida por la plataforma Latino Wall Street.

Si bien crece la expectativa oficial por ese nuevo cruce entre Milei y Trump, en Casa Rosada no confirman que se trate de una reunión bilateral formal. Podría enmarcarse en una foto informal o protocolar, con una charla distendida, tal como ocurrió en otros eventos que compartieron.

En tanto, el 18 de febrero estará presente en Mendoza , en el marco del apoyo del líder libertario a sus candidatos locales con motivo de las elecciones municipales en seis distritos. Al otro día podría volver al país norteamericano .

El Consejo de la Paz , el nuevo organismo impulsado por el líder republicano, que buscará intervenir en conflictos armados y actuar como alternativa a la ONU, piensa reunirse el 19 de este mes y el mandatario fue invitado a esa cumbre.

La reunión serviría como conferencia para recaudar fondos para la reconstrucción de Gaza y se celebraría en el Instituto Estadounidense de la Paz en Washington DC. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, uno de los aliados más cercanos de Trump en la Unión Europea, dijo el sábado en un acto de campaña en la ciudad occidental de Szombathely que iría en dos semanas para asistir a la reunión de la junta, consignó Reuters.

Donald Trump y Javier Milei Trump conversa con Javier Milei en el escenario de Davos durante la ceremonia de la Junta de la Paz. EFE

Gobiernos de todo el mundo han reaccionado con cautela a la invitación de Trump para unirse a la iniciativa. Sin embargo, el argentino formó parte de su lanzamiento, cuando se vio con Trump en el Foro de Davos.

Según el plan de Trump para Gaza, revelado a finales del año pasado, el Consejo tenía por objeto supervisar la administración temporal de Gaza. Posteriormente, Trump dijo que se ampliaría para abordar los conflictos mundiales.

Crece la expectativa acerca de la posible presencia del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, otro aliado estratégico de Milei.

En las últimas horas, el propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sembró dudas sobre un viaje misterioso de Milei, cuyo destino y motivo no quiso revelar ya que “no estaba confirmado”.

El tercer viaje de Javier Milei a EE.UU. en un mes

A su vez, el presidente viajará el 9 de marzo otra vez, pero esta vez en Nueva York, a partir de la realización del Argentina Week, un evento que, durante tres días, tendrá numerosas disertaciones para alentar inversiones extranjeras para el país. El líder libertario expondrá el 10.

En su vuelta, Milei estará presente el 11 de marzo en Chile, debido a la jura de José Antonio Kast como presidente de Chile.