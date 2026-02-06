El Gobierno mantiene en secreto un inminente viaje de Milei al exterior: cuáles son los posibles destinos

El presidente Javier Milei tendrá una agenda internacional cargada en las próximas semanas. Tiene algunos viajes confirmados y otros todavía en duda.

En el marco de la conferencia de prensa realizada este viernes por la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , sembró misterio en torno a un destino en particular que hará el mandatario durante febrero.

“Hay un viaje previsto para finales de febrero que no se los voy a contar porque no tengo los detalles y porque sé que lo estaban esperando, así que menos que menos se lo voy a contar. Lejos, muy lejos, no tan lejos”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre si viajará a China .

Se trata de una novedad. El mandatario tiene un viaje inminente a los Estados Unidos, y luego se desprende su visita a Mendoza y tendrá otra vez partirá rumbo al país norteamericano en marzo. Sin embargo, no se había informado otro destino en el exterior durante este mes.

Las certezas son las siguientes. El jefe de Estado asistirá el 10 de febrero a Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida . Se trata de una invitación que recibió para concurrir a la Hispanic Prosperity Gala 2026, promovida por la plataforma Latino Wall Street.

Si bien crece la expectativa oficial por ese nuevo cruce entre Milei y Trump, en Casa Rosada no confirman que se trate de una reunión bilateral formal. Podría enmarcarse en una foto informal o protocolar, con una charla distendida, tal como ocurrió en otros eventos que compartieron.

En tanto, el 18 de febrero estará presente en la Provincia de Mendoza, en el marco del apoyo del líder libertario a sus candidatos locales con motivo de las elecciones municipales en seis distritos.

A su vez, el presidente viajará el 9 de marzo otra vez, pero esta vez en Nueva York, a partir de la realización del Argentina Week, un evento que, durante tres días, tendrá numerosas disertaciones para alentar inversiones extranjeras para el país. El líder libertario expondrá el 10.

En su vuelta, Milei estará presente el 11 de marzo en Chile, debido a la jura de José Antonio Kast como presidente de Chile.

Hasta allí está la información oficial en torno a los viajes oficiales. Sin embargo, hay decenas de invitaciones y posibles destinos para el mandatario.

Una de las giras que tiene en mente en el corto plazo es Israel. En algún momento del mes está previsto que asista el canciller Pablo Quirno, quien prepara la visita de Milei entre abril y mayo debido a la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén.

“Vamos a trabajar, a través de una invitación que me hizo el canciller hoy a la mañana, para ir a Israel en febrero del 2026. Estamos trabajando también en una nueva visita oficial del Presidente, donde vamos a terminar de completar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén”, dijo Quirno en noviembre.

“Ministro, esperamos con interés su visita a Israel en febrero. Espero que podamos avanzar en estos tres meses y que luego contribuyamos a que sea una visita exitosa. Además el presidente Milei inaugurará la nueva embajada en Jerusalén, la capital de David”, ratificó su par israelí Gideon Sa’ar.

Por su parte, en una entrevista realizada a fin de año para CNN, Milei dijo que le gustaría viajar a Ucrania durante 2026 para respaldar a su par Volodimir Zelenski.

En otra entrevista con un medio extranjero, el presidente dijo que busca viajar al Reino Unido. Le adelantó al diario The Telegraph que su visita tendrá lugar "entre abril y mayo" y pretende reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer.

En ese mismo viaje a Reino Unido, también prevé visitar Francia, Italia y Alemania, consignaron fuentes oficiales.

Si bien fue desmentido por Adorni, Javier y Karina Milei tienen pensado viajar a China en algún momento del año. A pesar de su alineamiento con la Casa Blanca, la gestión libertaria no quiere romper lazos comerciales con Pekín. Se trata de un viaje retrasado desde el 2025.