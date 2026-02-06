Javier Milei viajará a un destino "muy lejos" en febrero: "Lo estaban esperando"

El Gobierno adelantó que el presidente Javier Milei realizará un viaje internacional hacia fines de febrero a un destino que aún no fue confirmado oficialmente. La información fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , durante una conferencia de prensa.

“Hay un viaje previsto para finales de febrero que no se los voy a contar porque no tengo los detalles y porque sé que lo estaban esperando, así que menos que menos se lo voy a contar. Lejos, muy lejos, no tan lejos ”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre si el mandatario viajará a China.

Adorni evitó brindar precisiones sobre el país o la región que visitará Milei, aunque dejó entrever que se trata de un destino con el que el Gobierno mantiene expectativas políticas o diplomáticas.

El presidente suele viajar al exterior en el marco de su estrategia de vinculación internacional y de participación en foros económicos y políticos. Sin embargo, desde Casa Rosada aún no difundieron detalles sobre este nuevo viaje ni confirmaron fechas exactas.

Por el momento, la definición del destino, la comitiva y los objetivos de la visita permanecen bajo reserva oficial.

El Gobierno festejó el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos

La confirmación del viaje se realizó en una conferencia de prensa donde además participó el canciller Pablo Quirno, y en la que estuvo presente el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger. Allí se dieron detalles del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

En el comienzo de su alocución, Adorni, señaló que Argentina “es el primer gobierno de América del Sur en la historia en lograr un acuerdo comercial de este tipo” y aseguró que esta firma le da al país un lugar “preferencial” en el mundo.

Para el exvocero, “gracias a la apertura ganadera recíproca, Argentina podría quintuplicar sus exportaciones de carne y beneficiar a provincias ganaderas como Buenos Aires. Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Entre Ríos podrán exportar sus productos forestales y de floricultura sin trabas arancelarias”.

“La apertura del mercado estadounidense a medicamentos e insumos médicos argentinos habilita las exportaciones de alto valor agregado y beneficia directamente a provincias como Córdoba y Santa Fe”, dijo el ministro coordinador, quien añadió que “también va a beneficiar a provincias mineras como Santa Cruz, San Juan, Mendoza, Jujuy, Salta y Catamarca”.