Gary del Ministerio de Capital Humano: el nuevo perro "economista" del Gobierno de Javier Milei

El perro Gary será la mascota del Ministerio de Capital Humano y homenajea a un economista de la Universidad de Chicago, como los ídolos de Javier Milei.

El perro Gary del Ministerio de Capital Humano es un animal adoptado que fue adoptado por el personal.

El Gobierno de la Nación presentó en sociedad a su nueva mascota, el perro Gary, que acompañará a la ministra Sandra Pettovello y su equipo del Ministerio Capital Humano. El nombre de este perro es un homenaje al economista Gary Becker de la Universidad de Chicago.

El video del perro Gary del Ministerio de Capital Humano El perro Gary del Ministerio de Capital Humano X El presidente Javier Milei y su Gabinete se han mostrado siempre como aficionados a los perros, siendo su máximo exponente el mandatario nacional. El mismo, que tiene cinco mastines napolitanos en la Quinta de Olivos, nombró a cuatro de ellos como sus economistas favoritos: Murray Rothbard, Milton Friedman y Robert Lucas; mientras que el más conocido, Conan, es por el personaje de la película americana de Arnold Schwarzenegger, Conan el bárbaro.

Esta idea de homenajear a economistas trascendió al perro del Ministerio de Capital Humano, al cual le pusieron Gary por Gary Becker, quien desarrolló "La Economía de la Discriminación". Esta teoría sostiene que la discriminación laboral, además de basarse en prejuicios, genera costos económicos y pérdida de eficiencia para las empresas, que quedan en desventaja frente a aquellas que contratan según el talento y no discriminan.