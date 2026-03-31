Qué significa que tu perro apoye su cabeza en vos

Entender el comportamiento de nuestro perro permite comprender mejor lo que siente y la forma en que se comunica con nosotros.

Los perros tienen gestos que muchas veces los vemos muy tiernos pero no conocemos su significado en profundidad. Con el tiempo, estas mascotas han ido desarrollando diferentes formas de comunicarse sin palabras pero con posturas y comportamientos que expresan lo que sienten. Uno de los gestos más comunes entre perros es apoyar la cabeza en su dueño, algo que se puede explicar de diferentes formas.

Uno de los significados más visibles al momento de ver el gesto es de cariño y confianza. Los especialistas en comportamiento animal explican que el perro realiza esta acción cuando está mostrando seguridad emocional. El animal reconoce a su dueño como parte de su grupo y busca el contacto físico para reforzar la relación.

Por otro lado, es normal que nuestras mascotas busquen atención ya sea para pedir comida o simplemente tiempo o caricias. En este sentido, se puede encontrar que algunos perros realizan esto para generar respuestas en las personas. Probablemente si ya funcionó una vez, lo vuelva a repetir en el futuro. Estas conductas pueden definirse como conductas afiliativas.

perro, mascota, dueño Los perros utilizan gestos y posturas para comunicarse con las personas. Fuente: IA Gemini. Qué son las conductas afiliativas Las conductas afiliativas en mascotas son comportamientos que expresan afecto, confianza y cercanía hacia otros individuos, ya sea personas u otros animales. En perros y gatos, estos gestos forman parte de su forma natural de comunicarse y suelen aparecer cuando el animal se siente seguro y cómodo dentro de su entorno.

Otras conductas afiliativas pueden ser lamer, buscar caricias, acostarse cerca o seguir a la persona por la casa. Estos comportamientos ayudan a fortalecer el vínculo emocional y muestran que la mascota reconoce a su dueño como parte de su grupo social.