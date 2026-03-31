La tarea clave de un perro policial tras el robo en una peluquería de Maipú

Un perro policial fue clave para recuperar parte del botín que se llevaron delincuentes durante el robo a una peluquería de Maipú . Mediante tareas de rastreo, el can localizó las pertenencias sustraídas, que estaban escondidas en un descampado. En tanto, un sospechoso fue detenido en las cercanías de la escena.

De acuerdo con fuentes policiales, todo comenzó cerca de las 10 cuando las autoridades tomaron conocimiento sobre el hecho de inseguridad perpetrado en una peluquería del barrio La Sarita , en el distrito maipucino de San Roque .

El accionar de los malvivientes, quienes sustrajeron diferentes elementos de valor del interior del local, quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona y en las imágenes se observó que los autores huyeron a través de un descampado de la zona.

Teniendo en cuenta eso, se solicitó la presencia de personal del Cuerpo de Canes , que al cabo de algunos minutos se hizo presente en el lugar con el can Randall para desarrollar una medida de rastreo, con el objetivo de dar con las pertenencias robadas o localizar a los maleantes que cometieron el hecho.

Para eso, fue clave que la víctima no alteró ni contaminó la escena, facilitando así el trabajo del perro policial, explicaron las fuentes allegadas al procedimiento.

Randall y los efectivos del Cuerpo de Canes que trabajaron en el procedimiento.

Así las cosas, luego de rastrillar unos 150 metros hacia el norte del lugar donde ocurrió el robo, el can Randall condujo a los efectivos hacia un campo inculto. Allí, dentro de una acequia hallaron ocultas entre las malezas un televisor Noblex de 42 pulgadas y la llave de una camioneta Ford F-100, objetos que fueron reconocidos por la víctima.

Luego, se intentó continuar con la medida, pero el perro perdió el rastro. También se realizó una inspección ocular en las inmediaciones, pero no se pudo dar con el resto de los elementos robados, surge de la información.

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Cómo cayó el sospechoso

Por su parte, en paralelo, vecinos que observaron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad reconocieron a uno de los sospechosos mientras merodeaba la zona, lo interceptaron y terminó siendo detenido por personal policial de la jurisdicción.

El presunto ladrón, identificado como Lautaro Tobías Vega Catalini, de 19 años, quedó a disposición de la Justicia junto a las pertenencias recuperadas por el personal de Canes.