¿Tu perro te pone la pata encima? Descubrí el significado oculto detrás de este gesto

Los perros tienen gestos particulares con sus dueños que esconden un significado. Es importante entender su comportamiento.

Los que tienen mascotas algunas veces habrán notado que de pronto el perro coloca una de sus piernas sobre la de su dueño o dueña. Si bien parece un acto casual, ese gesto canino tiene un significado especial porque el contacto físico es una herramienta de comunicación fundamental para ellos.

Significado de un gesto Este comportamiento de los perros no es un simple capricho. Esconde detrás una serie de mensajes que los especialistas en animales han logrado descifrar. Para un perro el lenguaje corporal lo es todo. Al no usar palabras usan el cuerpo para “hablarle” a sus humanos de referencia. Cuando apoyan su pata sobre una persona intentan establecer un puente emocional.

perro durmiendo a los pies de su dueño Al perro también le gusta dormir con sus dueños. Fuente. IA Gemini. Por un lado, este hábito se relaciona con un refuerzo del vínculo. Es su equivalente a un abrazo. Al tocar a una persona, liberan oxitocina y eso les genera una sensación de seguridad y de bienestar. Es su manera también de llamar la atención para ir a jugar.

En ocasiones ese gesto también puede relacionarse con una señal de alerta. Puede que su plato de comida esté vacío, que necesite ir a pasear o que algún ruido le genere inquietud. Además, cuando el animal se siente ansioso o asustado buscará contacto físico para recargarse de la seguridad que la persona le transmite.