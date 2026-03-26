¿Tu perro te pone la pata encima? Descubrí el significado oculto detrás de este gesto
Los perros tienen gestos particulares con sus dueños que esconden un significado. Es importante entender su comportamiento.
Los que tienen mascotas algunas veces habrán notado que de pronto el perro coloca una de sus piernas sobre la de su dueño o dueña. Si bien parece un acto casual, ese gesto canino tiene un significado especial porque el contacto físico es una herramienta de comunicación fundamental para ellos.
Significado de un gesto
Este comportamiento de los perros no es un simple capricho. Esconde detrás una serie de mensajes que los especialistas en animales han logrado descifrar. Para un perro el lenguaje corporal lo es todo. Al no usar palabras usan el cuerpo para “hablarle” a sus humanos de referencia. Cuando apoyan su pata sobre una persona intentan establecer un puente emocional.
Por un lado, este hábito se relaciona con un refuerzo del vínculo. Es su equivalente a un abrazo. Al tocar a una persona, liberan oxitocina y eso les genera una sensación de seguridad y de bienestar. Es su manera también de llamar la atención para ir a jugar.
En ocasiones ese gesto también puede relacionarse con una señal de alerta. Puede que su plato de comida esté vacío, que necesite ir a pasear o que algún ruido le genere inquietud. Además, cuando el animal se siente ansioso o asustado buscará contacto físico para recargarse de la seguridad que la persona le transmite.
Entender el significado de estas señales es importante para fortalecer la relación con la mascota. No se trata solamente de un gesto tierno, sino que es una invitación a prestarle atención a su estado emocional. Responder con una caricia o una palabra de afecto, no solo calma, sino que consolida la posición de la persona como figura de confianza.