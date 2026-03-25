La planta nativa perfecta que iluminará el jardín y lo llenará de flores

Los que saben de jardín recomiendan la planta que se conoce como malva misionera. Es resistente y hermosa.

Los que se dedican al paisajismo están recomendando especies que no solo decoran sino que además tienen una función ecológica en el jardín. En este contexto la pavonia hastata, conocida popularmente como malva misionera, es la planta perfecta para el hogar.

La planta nativa Esta planta no requiere grandes cuidados, es nativa de los bosques paranaenses y es muy resistente. Los especialistas en jardinería señalan que la malva misionera es una planta todoterreno. Tiene una gran capacidad para tolerar períodos de sequía y es ideal para jardines modernos.

Gemini_Generated_Image_cs2hxlcs2hxlcs2h Una planta hermosa por donde se la mire. Fuente. IA Gemini. La planta agradecerá estar a pleno sol y a cambio dará una floración explosiva desde la primavera, atravesando el verano e incluso el otoño. Sus flores rosadas que se parecen a las rosas chinas aportan un toque delicado al jardín.