La planta nativa perfecta que iluminará el jardín y lo llenará de flores
Los que saben de jardín recomiendan la planta que se conoce como malva misionera. Es resistente y hermosa.
Los que se dedican al paisajismo están recomendando especies que no solo decoran sino que además tienen una función ecológica en el jardín. En este contexto la pavonia hastata, conocida popularmente como malva misionera, es la planta perfecta para el hogar.
La planta nativa
Esta planta no requiere grandes cuidados, es nativa de los bosques paranaenses y es muy resistente. Los especialistas en jardinería señalan que la malva misionera es una planta todoterreno. Tiene una gran capacidad para tolerar períodos de sequía y es ideal para jardines modernos.
La planta agradecerá estar a pleno sol y a cambio dará una floración explosiva desde la primavera, atravesando el verano e incluso el otoño. Sus flores rosadas que se parecen a las rosas chinas aportan un toque delicado al jardín.
Cultivar una Pavonia en el jardín es de alguna manera abrir las puertas a un ecosistema. Sus flores son el punto de encuentro predilecto para abejas melíferas e insectos benéficos, pero su rol más importante es el de "planta hospedera". Para los que no saben, la malva misionera es el hogar y alimento de la mariposa ajedrezada común (Pyrgus oileus).