La imagen subida de tono que publicó una concejala de Javier Milei

Leila Gianni es concejala en La Matanza por el partido La Libertad Avanza . Gianni publicó una foto en su cuenta de X que tuvo mucha repercusión por el tono y también por la reflexión que dejó en el pie de la imagen. La integrante de la Libertad Avanza suele ser polémica con sus declaraciones y también con sus posteos.

“Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen subida de tono.

Leila Gianni es exfuncionaria del Ministerio de Capital Humano y actualmente, tras su intensa campaña durante el 2025, es concejala en La Matanza. Gianni es una política polémica y hace unos meses encendió la interna libertaria en el Conurbano. El mismo día de su jura, la libertaria rompió el bloque de La Libertad Avanza y formó un nuevo espacio.

El mensaje con el que la libertaria salió a aclarar los tantos: “Para los operadores seriales les cuento: no me fui a ningún lado”.

No obstante, confirmó la creación del bloque Alianza Libertad Republicana en el Honorable Concejo Deliberante de La Matanza, integrado por Gianni, otro concejal de La Libertad Avanza y dos del PRO.

“Esta determinación no responde a diferencias personales, sino a una realidad que se hizo evidente en el funcionamiento y conformación de equipos”, argumentó, y detalló que “durante los últimos meses quedó claro que no era posible desarrollar la labor legislativa de manera plena, ya que se imponían prácticas y modos de conducción que no comparto y que dificultaban avanzar en proyectos, propuestas y debates necesarios para nuestros vecinos”.

Según Gianni, su decisión responde al “objetivo preciso” de “garantizar que la voz de los matanceros que abrazan las ideas de la libertad, se desarrolle “sin condicionamientos y con total libertad”.

En ese marco, afirmó: “La pluralidad, el diálogo y el trabajo honesto son valores irrenunciables para mí, y este nuevo bloque permitirá sostenerlos sin restricciones”, y cerró: “Siguiendo el ejemplo de Javier Milei, priorizo la honestidad y la defensa innegociable de las ideas de la libertad. Mi voz, mis proyectos y mi trabajo estarán al servicio exclusivo de los matanceros, sin condicionamientos”.