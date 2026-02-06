La CGT define medidas de fuerza contra la reforma laboral y crece la amenaza de un paro general

La plana mayor de la CGT realizará este viernes una reunión de Consejo Directivo para definir medidas de acción directa en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se debatirá el miércoles próximo en el Senado.

Ante la falta de resultados de las negociaciones que los referentes cegetistas del ala moderada mantuvieron con gobernadores y, en medio de tironeos con los sectores de la central obrera que exigen un endurecimiento, todo parece encaminarse hacia un posible paro general .

En la previa al encuentro, que se desarrollará desde las 11 en la sede de la central de la calle Azopardo, el triunviro Jorge Sola informó que la conducción de la organización se reunió con seis gobernadores peronistas que rechazan la reforma laboral .

“En el trabajo que venimos realizando advirtiendo sobre la conculcación de derechos de la denominada Ley de Modernización Laboral, la conducción de CGT se reunió con los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Elías Suárez; y Tierra del Fuego Gustavo Melella, en rechazo de la ley de precarización laboral que impulsa el gobierno nacional”, reseñó en sus redes sociales.

Más allá de estos mandatarios, la CGT no pudo obtener demasiado apoyo en los contactos que mantuvieron con el resto e, incluso, varios suspendieron o reprogramaron los encuentros, como Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Por su parte, el triunviro Cristian Jerónimo encabezó el jueves una reunión “en defensa de los estatutos laborales” junto a organizaciones sindicales que se verían afectadas por el proyecto.

En tanto, Pablo Moyano, quien reapareció hace poco en una reunión con uno de los miembros del ala dura de la CGT, el titular de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que "la CGT puede voltear la reforma laboral" que impulsa el mileísmo.

"Éramos diez gremios, donde estaba Camioneros, 'Paco' Manrique, Sergio Palazzo, la CTA. Éramos poquitos gremios y se la pudimos voltear. Y cómo no se la vamos a podemos voltear si la CGT que está en su totalidad unidad", dijo al recodar lo sucedido cuando el Gobierno de Mauricio Macri intentó plasmar cambios en materia de legislación laboral.