Walter Bento: se conoce cuál será la pena de prisión para el ex juez

Este viernes continuará el juicio de cesura contra Walter Bento y los demás 16 condenados en la megacausa y el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer durante la audiencia el tiempo y la modalidad de cumplimiento de la pena para los implicados.

A partir de las 8, se retomará el proceso a través del cual, el último martes, se confirmó la culpabilidad del exjuez, parte de su familia y una larga serie de involucrados en la trama de corrupción.

Asimismo, también tendrán lugar las “últimas palabras” de todos los condenados y, posteriormente, se leerá el veredicto con las penas.

Walter Bento fue declarado culpable de asociación Ilícita, enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos, falsedad ideológica y ocultamiento de pruebas. También condenó a su esposa Marta Boiza por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica y a su hijo Nahuel Bento por lavado de activos.

Junto a esto, fueron encontrados culpables Luciano Ortego, Jaime Alba, Walter Bardinella, Leopoldo Martín Ríos, Alejandro Aramayo, Luis Francisco “Chato” Álvarez López, José Gabriel Moschetti, Alfredo Aliaga, Marcos Adrián Calderón, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina Pérez, Eugenio Nasi, José María Sanguedolce y Martín Rodolfo Bazán Guerra.

walter bento juicio final veredicto (93) El Tribunal Oral Federal 2 comunicará cuál será el tiempo y la modalidad de prisión para Walter Bento y el resto de los condenados. Juan Ignacio Blanco / MDZ

La fiscalía pidió 18 años para Walter Bento

La fiscalía pidió una pena de 18 años para Bento, una multa de $752.326.758,04 e inhabilitación de por vida. Asimismo, solicitó una condena de 6 años de cárcel para Marta Isabel Boiza, su esposa, y 5 años para Nahuel Bento, uno de sus hijos.

Luego de esto, continuó con la solicitud de pena para el resto de los condenados:

Luciano Edgardo Ortego: 12 años de prisión

Jaime Andrés Alba: 7 años y diez meses

Walter Eduardo Bardinella: 6 años de prisión

Luis Francisco Álvarez: 5 años de cárcel

José Gabriel Moschetti: 5 años de cárcel

Leopoldo Antonio Martín Ríos: 5 años

Alejandro Matías Aramayo Ciacera: 4 años y 6 meses

Martín Rodolfo Bazán: 3 años de prisión en suspenso

También se solicitaron penas para los considerados "sobornadores": Alfredo Rodolfo Aliaga Luque, Marcos Adrián Calderón, Daniel Gonzalo Martínez Pinto, Juan Carlos Molina Pérez, Eugenio Javier Nasi Pereira y José María Sanguedolce Cadile.

Embed - TOCF Mendoza N°2 - Causa Ortego

El decomiso de los bienes de Bento

El Ministerio Público Fiscal solicitó este jueves, en el contexto de la megacausa en la que se condenó al exjuez federal Walter Bento y a otros 16 implicados, el decomiso de los bienes adquiridos en el esquema de corrupción.

Se trata de un importante patrimonio inmobiliario que incluye departamentos en el edificio Premium Tower, en las torres de Palmares, locales comerciales y varios lujosos vehículos.