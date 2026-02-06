Cuánto costará la remodelación de la Ruta 143 y qué empresas se quedaron con la obra

El Gobierno de Mendoza oficializó la adjudicación de la obra de remodelación de la Ruta 143 , una de las rutas nacionales nacionales que pasó a manos de la provincia y cuyo financiamiento se realizará con el Fondo de Resarcimiento de 1023 millones de dólares. La intervención se dividió en tres tramos y cuatro empresas estarán a cargo de la refuncionalización, que tendrá un presupuesto total de $62 mil millones.

A través del Decreto Nº 219, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial adjudicó la obra de refuncionalización de la Ruta Nacional 143 . La licitación pública se dividió en tres tramos de intervención y cuatro empresas estarán a cargo de concluirán durante el segundo semestre de 2027.

La Ruta 143 pasó a manos de la provincia en el marco del convenio firmado por el Gobierno de Alfredo Cornejo con Vialidad Nacional, donde también se incluyeron tramos de la Ruta 40 y la Ruta 7, en lo que respecta al Acceso Sur y Acceso Este respectivamente. El Ejecutivo local decidió destinar recursos propios provenientes del Fondo de Resarcimiento para remodelar estas arterias estratégicas, ante la paralización de la obra pública dispuesta por la gestión del presidente Javier Milei.

La provincia estableció que el presupuesto total de la obra de refuncionalización de la Ruta 143 será de $ 62.868.145.261,94. En el decreto publicado este viernes se detalló que la obra básica tendrá un monto de fondos públicos asignado de $ 52.404.353.300,80, mientras que se destinarán $ 10.451.791.961,14 en concepto de variaciones de precios y $12 millones para gastos generales de obra.

El Gobierno provincial adjudicó los tres tramos en los que se dividió la obra a cuatro empresas.

El tramo que va de calle Rawson a la rotonda el Cristo a una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por las empresas Black Shadow SA y Constructora Horizonte SA. Esta intervención tendrá un presupuesto $ 8.300.231.236,03

En tanto, el tramo de la ruta que va desde la rotonda El Cristo hasta el Río Seco de Las Peñas fue asignado a la empresa José Cartellone Construcciones CIviles SA por una suma de $ 22.285.984.878.

Finalmente, la obra se completa con el tramo comprendido entre el Río Seco Las Peñas y la conexión con la Ruta 40 en la localidad de Pareditas, en San Carlos. Este segmento fue asignado a la empresa Construcciones Electromecánicas del Oeste SA (CEOSA) con un presupuesto de $ 21.818.137.186,77

Black Shadow SA y Horizonte SA son dos empresas constructoras con domicilio en San Rafael y se dedican princiaplemtne a obras viales y construcciones de viviendas.

En tanto, CEOSA y Cartellone son dos firmas con una larga historia de participación en licitaciones de obra pública. La primera se encuentra llevando adelante la obra de ampliación del Metrotranvía y también se presentó como oferente para la licitación del Tren de Cercanías. Mientras que la otra compañía actualmente está llevando adelante obras en las rutas provinciales 153 y 171 y hace unos meses terminó la construcción de la Variante Palmira.

Los plazos de ejecución serán de 12 meses para el tramo 3, mientras que el tramo 1 y 2 tendrán un plazo de obra de 18 meses, por lo que en el segundo semestre del 2027 debería estar concluida la obra.