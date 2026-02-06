Los diputados de Sergio Massa acompañarán la baja de edad de imputabilidad y tiembla la unidad del PJ

Los diputados del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria acompañarán la baja de edad de imputabilidad a 14 años que impulsa el Gobierno de Javier Milei en el Congreso. Así, las diferencias de poder dentro del bloque peronista que conduce Germán Martínez quedarán expuestas una vez más en un clima de alta tensión.

Este grupo de diputados hará explícita su posición esta tarde en la reunión de bloque de Unión por la Patria prevista para las 14. Se trata de una postura que va en línea con la agenda de seguridad de Sergio Massa , desde que fundó el Frente Renovador.

La posición que tomaron estos diputados se materializará el miércoles que viene en el plenario de comisiones de Legislación Penal, Justicia, Niñez y Presupuesto y Hacienda. Allí presentarán un dictamen propio que incluya la baja de edad de imputabilidad a 14 años, en línea con lo que presenta el Gobierno nacional de Javier Milei.

Esta información la confirmaron los diputados Ramiro Gutiérrez y Sebastián Galmarini, en diálogo con MDZ . "Argentina necesita una ley de responsabilidad penal juvenil, estructura judicial, infraestructura y un debate serio sobre qué hacer con los pibes en conflicto con la ley", dijo el último de estos y remarcó: "Esconder el debate no lo resuelve. Y yo no formo parte del partido conservador".

Todavía no hay una posición definida sobre el voto de estos diputados en la sesión prevista para el jueves donde se tratará este tema. Lo que sí ya tienen en claro es que acompañarán al Gobierno en su posición de bajar la edad de imputabilidad y llegar a los menores de 14 años.

Germán Martínez

"Es la posición histórica de Sergio Massa, reflejada en el artículo 13 de su Código Penal Justo, donde la edad de comprensión del delito 14 años", sostuvo Gutiérrez, el líder del equipo de asesores en seguridad del Frente Renovador de Massa. "Por mi parte, tengo proyecto propio que recepta a ese código y a esa edad", comentó.

Sin embargo, en el massismo desconfían de "la real decisión del Gobierno de atacar este tipo de delitos". "En el proyecto del Gobierno hay claras dificultades instrumentales", indicó Gutiérrez. "La baja de edad de imputabilidad la hace solamente declarativa", insistió y remarcó que "no se prevén órganos necesarios para llevarla a cabo, se requiere fiscal de menores, jueces de responsabilidad juvenil, no está la estructura del fuero", señaló.

Crece la tensión en UP en Diputados

La decisión de los seis diputados del Frente Renovador dentro de Unión por la Patria de acompañar el proyecto del Gobierno de Javier Milei en el Congreso llega en un contexto de alta tensión en la bancada que presiden Germán Martínez. Desde principio de año, uno de los massistas, Guillermo Michel, trabaja en conjunto con las diputadas Victoria Tolosa Paz y Raquel Olmos armando una especie de sub-bloque que presente propuestas alternativas.

Dentro del Frente Renovador, igualmente, aclaran que se trata de una propuesta en la que Massa trabaja hace varios años y no temen que vaya a aumentar las diferencias. "El barco que nos une sigue siendo el mismo", metaforizó Gutiérrez. "Pero hay posiciones históricas que deben respetarse", remarcó.