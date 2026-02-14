Las expectativas del peronismo a días de las elecciones desdobladas

En casi una semana (el próximo 22 de febrero) se desarrollarán las elecciones desdobladas en seis departamentos de la provincia de Mendoza (Luján de Cuyo, Rivadavia, San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa) y en cuatro de estos gobierna el peronismo .

La estrategia de llamar a votar por cargos municipales en una fecha diferente a los comicios del año pasado fue consensuada entre varios jefes comunales, con el objetivo de centrar la discusión en temas locales.

En verdad, se trató de una decisión de la conducción del Partido Justicialista provincial. Y, si el resultado ahora es positivo, el tiempo le habrá dado la razón a esa determinación, ya que los tres municipios liderados por el justicialismo que no desdoblaron perdieron en octubre.

Si bien habrá cautela hasta el final, a días de la instancia electoral hay buenas expectativas en San Rafael, Maipú, La Paz y Santa Rosa y desde el PJ provincial le quitaron relevancia a los sondeos que aparecieron en las últimas jornadas.

En los que el panorama se avizora más disputado es en los dos más poblados: San Rafael y Maipú, a su vez también los que el Gobierno provincial apuntó todos los cañones para esta elección.

Desde el peronismo consideran que, si se consolida la municipalización de los comicios, la balanza se inclinará para los oficialismos debido a que en ambas comunas las gestiones son valoradas positivamente.

En La Paz y Santa Rosa, en tanto, hay mayor tranquilidad y se aguarda por un triunfo amplio en los dos departamentos del este.

Anabel Fernández Sagasti junto a la legisladora Valentina Morán (con gorra) y la concejala de Luján de Cuyo, Paloma Scalco Foto: Prensa PJ El peronismo encabeza las intenciones de voto para estas elecciones en los departamentos que gobierna. Cuál es el escenario.

Elecciones desdobladas: el costo de la ruptura del kirchnerismo

El kirchnerismo – encabezado por La Cámpora - decidió ir por fuera de la estructura partidaria en tres de los departamentos que tendrán competencia (Rivadavia, Luján de Cuyo y San Rafael) y el efecto podría ser definitorio en algunas de esas comunas.

En Rivadavia no hay certezas. A pesar de que se espera una victoria del partido oficialista (Sembrar, encabezado por el intendente Ricardo Mansur), podría haber gran dispersión para el resto de los cargos en disputa.

En Luján de Cuyo se anticipa un importante triunfo de la renovada alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, en la que se conjugaron los oficialismos a nivel nacional, provincial y departamental. La performance del peronismo definirá quién ingresa en la posible única banca de la oposición.

En San Rafael, la participación del kirchnerismo con lista propia trae resquemores y es que, en una elección reñida, podría generar que finalmente el radicalismo se quede con la elección.