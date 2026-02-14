Zelenski aseguró que Ucrania irá a elecciones si hay un alto al fuego

El presidente de Ucrania , Volodímir Zelenski , reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.

Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra . Pese a las múltiples denuncias de irregularidades que se han hecho sobre los comicios rusos, el Kremlin y, en varias ocasiones, Trump, han utilizado esa circunstancia para poner en duda la legitimidad democrática de Zelenski .

"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones . Eso es todo. El presidente Trump puede hacerlo. Presionar a Putin, hacer un alto el fuego. Y entonces nuestro Parlamento cambiará la ley e iremos a elecciones ", dijo Zelenski al ser consultado por el asunto.

En su intervención en Múnich, Zelenski dijo asimismo que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la Segunda Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania , igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", dijo. Con esto, estaría haciendo referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

Volodímir Zelenski Zelenski habló en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Foto Dpa DPA

Por otro lado, Zelenski reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa Estados Unidos tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado, Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra.

Las garantias de paz que Zelenski espera que sean aprobadas

Zelenski se refirió además a las garantías de seguridad que pide para firmar cualquier acuerdo de paz, y emplazó a Trump y al Congreso de Estados Unidos a que las aprueben cuanto antes. Una de estas condiciones es que se acuerde por escrito una fecha para la entrada del país en la Unión Europea. Zelenski mencionó en varias ocasiones su deseo de que sea en 2027.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE.UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra. Esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remarcó.