Según Zelenski, EE.UU. busca cerrar la guerra entre Rusia y Ucrania en junio

Zelenski afirmó que EE.UU. quiere terminar la guerra entre Rusia y Ucrania en junio. Mientras, continúan los ataques rusos a la infraestructura energética.

El presidente ucraiano, Volodímir Zelenski, aseguró que Estados Unidos trabaja con el objetivo de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania antes del inicio del verano europeo, más precisamente durante el mes de junio. Según explicó, la iniciativa forma parte de una agenda impulsada por Washington y podría estar atravesada por el calendario político interno estadounidense.

“Los norteamericanos proponen que la guerra termine a comienzos del verano y es probable que ejerzan presión sobre las partes involucradas”, indicó el mandatario ucraniano en declaraciones a medios locales, al tiempo que vinculó ese plazo con el inicio de la campaña electoral para el Congreso de Estados Unidos.

Zelenski mencionó un acuerdo bilateral Zelenski sostuvo que ya existen cuatro documentos clave que servirían como base para las futuras garantías de seguridad de Ucrania una vez finalizadas las hostilidades. Entre ellos mencionó un acuerdo bilateral con Estados Unidos, la creación de una Coalición de la Voluntad, un texto sobre la eventual adhesión ucraniana a la Unión Europea y un documento marco que articule los compromisos asumidos.

En ese marco, el jefe de Estado afirmó que Kiev presentó a Washington un plan escalonado de paz, en el que se detallan los pasos que deberían dar las partes enfrentadas. “Si Rusia está dispuesta a terminar la guerra, es fundamental establecer claramente las condiciones”, remarcó.

Nueva escalada militar Las declaraciones se produjeron en un contexto de nueva escalada militar. Durante la madrugada del sábado, Rusia lanzó un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructura energética en gran parte del territorio ucraniano, lo que provocó cortes de electricidad generalizados en numerosas regiones, incluida Rivne, Volonia, Ivano-Frankovsk y Leópolis.