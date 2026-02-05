Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo e intercambiarán 314 prisioneros

Este acuerdo fue intermediado por Estados Unidos. Será el primer canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania en cinco meses.

Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo mediado por Estados Unidos, por el que ambos bandos intercambiarán 314 prisioneros, según anunció este jueves Steve Witkoff, el emisario de la Casa Blanca para la guerra en Ucrania. La confirmación la hizo desde Abu Dabi, donde tienen lugar contactos de paz entre Kiev, Washington y Moscú.

Witkoff dijo en su cuenta de la red social X que se trata del primer canje de prisioneros en cinco meses entre Moscú y Kiev, que ya llevaron a cabo numerosos intercambios de soldados cautivos y también de civiles tras los contactos directos que mantuvieron en Estambul el año pasado.

El intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania El mediador estadounidense calificó de "detalladas y productivas" las conversaciones de paz que han hecho posible el acuerdo.

"Si bien queda trabajo significativo por hacer, pasos como este demuestran que los contactos diplomáticos sostenidos están dando resultados tangibles y contribuyen a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania", afirmó Witkoff.

El emisario y amigo personal del presidente Donald Trump -que forma parte del equipo mediador más amplio que participa en los contactos de Abu Dabi- dijo asimismo que "las conversaciones continuarán" y que se esperan "progresos adicionales" en las próximas semanas.