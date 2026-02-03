Emmanuel Macron se está "preparando" para hablar con Vladimir Putin: el motivo

Emmanuel Macron dijo que ya hay conversaciones técnicas para preparar un diálogo con Vladimir Putin y que el proceso se hace en consulta con Volodímir Zelenski.

Emmanuel Macron aseguró que se está preparando un canal de diálogo con Rusia para impulsar negociaciones por la paz en Ucrania.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo este martes que su gobierno está preparando el inicio de un diálogo con el mandatario ruso, Vladímir Putin, con el objetivo de negociar la paz en Ucrania. Según explicó, el trabajo se está haciendo con conversaciones "a nivel técnico" y en consulta con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Macron no dio una fecha concreta para ese posible contacto directo con Putin. Al ser consultado por la prensa en el departamento de Alto Saona, sostuvo que "se está preparando" y que ya hay intercambios técnicos para que el proceso pueda hacerse de manera correcta. También remarcó que se hace "de forma transparente" y coordinada con Zelenski.

De todos modos, el presidente francés aseguró que, por ahora, Rusia no muestra una "voluntad real" de negociar la paz. En ese marco, mencionó los bombardeos rusos y los calificó como "intolerables".

Emmanuel Macron le pedirá un alto el fuego a Rusia Foto: Efe. Emmanuel Macron sostuvo que Moscú no muestra voluntad real de negociar, pero planteó que Europa debe recuperar sus propios canales de comunicación. EFE Aun con ese diagnóstico, Macron consideró importante que los países europeos recuperen sus propios canales de comunicación con las partes en conflicto, en un momento en el que se acerca una fecha clave: el 24 de febrero de 2026 se cumplen cuatro años desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022.

En paralelo, Macron señaló que ya existen contactos directos entre Estados Unidos y Rusia desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, hace poco más de un año.