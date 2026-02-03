"No entren, llamen a la policía": la desesperada frase de una familia antes de quitarse la vida en Australia

Una familia en la ciudad de Perth, Australia , fue encontrada este fin de semana sin vida junto con sus tres mascotas. La pareja, Jarrod Clune (50) y Maiwenna Goasdoue (49), tomaron la decisión de morir junto a sus dos hijos en su hogar en Mosman Park debido a un presunto abandono por parte del sistema de salud.

De acuerdo con los informes preliminares sobre el caso, se trataría de un homicidio-suicidio pactado en el que previamente los padres escribieron una nota que dejaron en la puerta de su domicilio en la que advertían: " No entren, llamen a la policía ".

Leon (16) y Otis (14) Clune tenían autismo severo, requerían de cuidados las 24 horas y eran tratados en el Sistema de Apoyo a Discapacitados estatal, sin embargo en los últimos días sufrieron complicaciones para ello.

A pesar de su condición, ambos hermanos habían mostrado mejorías y un buen rendimiento académico, junto con estar rodeados por un entorno familiar amoroso y con el apoyo que necesitaban de acuerdo con lo reconocido por sus demás parientes. La familia recibía la ayuda brindada por el gobierno para personas con discapacidad; no obstante, el detonante de la tragedia se debería a un ajuste de fondos.

El agotamiento que sufrían sus padres terminó este fin de semana con el peor escenario que podrían haberse imaginado: los cuerpos tanto de los hermanitos como de sus progenitores y sus tres mascotas fueron hallados sin vida en su casa. Allí, los investigadores de la escena del crimen encontraron una carta escrita presuntamente por Jarrod Clune.

Qué decía la carta

En primera instancia, la policía encontró una nota que advertía a quien estuviese a punto de hallar esa espeluznante escena: "No entren, llamen a la policía".

Más tarde, mientras los investigadores buscaban indicios sobre lo que había ocurrido, dieron con una segunda carta en la que presuntamente había una explicación detallada de la difícil situación que la familia estaba atravesando, además de indicaciones de cómo manejar sus finanzas luego de su muerte.

familia entera muerta en Australia 4

La familia Clune habría denunciado en esa carta que comenzó a tener serias dificultades con el personal del Sistema de Apoyo a Discapacitados, que de manera reiterada rechazó la atención de sus hijos por recortes de fondos estatales, lo que significó que les "falló el sistema", según sostuvo un allegado a la familia.

El presunto detonante habría residido en que "les decían que sus hijos eran 'demasiado difíciles' para recibir ayuda", afirmó la misma fuente. De acuerdo con medios locales, los Clune se quitaron la vida sin hacer uso de la violencia física o de armas, pero dejando un mensaje contundente frente a la burocracia estatal.