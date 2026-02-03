Donald Trump, en guerra con Harvard: exigió que la universidad pague mil millones de dólares por "daños y perjuicios"

El presidente Donald Trump volvió a escalar su enfrentamiento público con la Universidad de Harvard a la que le exigió este martes que debe pagar 1.000 millones de dólares en compensación por "daños y perjuicios" . El reclamo se dio luego de que el diario The New York Times publicara que la casa de estudios había logrado concesiones en su negociación con la Casa Blanca.

El mandatario estadounidense negó esa versión y aseguró que el medio- con el que también mantiene un conflicto activo- difundió información “completamente errónea”.

“Ahora estamos buscando 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios, y no queremos tener nada más que ver con la Universidad de Harvard”, escribió Trump en su red Truth Social. El mensaje llegó después de que el Times informara que el gobierno había desistido de exigirle 200 millones de dólares a la universidad para cerrar la disputa.

El enfrentamiento comenzó con el inicio del segundo mandato de Trump, cuando su administración congeló más de 2.000 millones de dólares en fondos federales destinados a Harvard, al acusarla de tolerar políticas antisemitas y de promover la ideología “woke”.

Por otro lado, funcionarios del gobierno también cuestionaron el manejo de las protestas propalestinas en los campus y la supuesta falta de protección a estudiantes judíos.

Una jueza federal de Boston detuvo de forma provisoria la medida del Gobierno de Trump que impedía a la universidad de Harvard inscribir alumnos internacionales. Foto: Shutterstock

Aunque la medida fue frenada por la Justicia, el presidente mantuvo la presión con nuevas amenazas legales y duras críticas públicas tanto a la universidad como al New York Times, al que acusó de publicar “noticias falsas” y de actuar en su contra de manera deliberada.

Las acusaciones de Trump a Harvard

Trump volvió a calificar a Harvard como “fuertemente antisemita” y sostuvo que su accionar debería ser tratado como un caso penal. Además, recordó que la actividad académica del centro “depende de la financiación federal”, en alusión directa al poder del Ejecutivo para condicionar recursos.

trump contra Harvard y el New York Times

El conflicto se inscribe en el trabajo del Grupo de Tarea Federal para Combatir el Antisemitismo, creado por la administración Trump, que acusa a Harvard de aplicar políticas de “discriminación positiva” y de no garantizar lo que el gobierno define como diversidad de ideas.

A comienzos de 2025, la Casa Blanca exigió a la universidad supervisar admisiones, contrataciones y orientación ideológica de estudiantes y personal, algo que Harvard rechazó.

Tras el congelamiento de fondos, la institución respondió con una demanda judicial al advertir que la decisión afectaba programas de investigación médica, científica y tecnológica. Trump, en respuesta, intentó bloquear la inscripción de estudiantes extranjeros, una medida que también fue frenada por la Justicia.