Baño de sangre en Brasil: un alumno asesinó a puñaladas a su profesora delante de todos y los detalles son escabrosos

Una profesora de Derecho Penal fue asesinada dentro de una facultad privada de Porto Velho mientras daba clases y hay conmoción en Brasil.

Un violento ataque sacudió a Brasil cuando una docente universitaria fue asesinada a puñaladas por un alumno dentro de una facultad privada de Porto Velho, capital del estado de Rondônia. El trágico episodio ocurrió durante la madrugada del 7 de febrero mientras la profesora dictaba clases.

¿Quién era la profesora asesinada? La víctima fue identificada como Juliana Mattos de Lima Santiago, de 41 años, profesora del curso de Derecho Penal en el Centro Universitário Aparício Carvalho. Además de su trabajo académico, la mujer se desempeñaba como secretaria en la Policía Civil de Rondônia, un cargo administrativo dentro de la fuerza.

image El Cuerpo de Bomberos Militares de Rondônia despidieron a la profesora en redes sociales. Captura de Instagram ¿Cómo ocurrió el ataque en la universidad? Según informaron medios locales, el ataque se produjo mientras la docente dictaba clases en un aula de la institución. En circunstancias que todavía son materia de investigación, un alumno identificado como João Júnior, de 24 años, se levantó de su asiento, extrajo un arma blanca y la atacó con varias puñaladas delante de otros estudiantes.

Tras la agresión, los compañeros de cursada intervinieron rápidamente, lograron reducir al atacante y evitar que continuara con el ataque. Minutos después, efectivos de la Policía Militar llegaron al lugar y detuvieron al agresor en flagrante, quien fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

¿Qué pasó con la profesora después del ataque? Juliana Mattos fue auxiliada en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital João Paulo II, el principal centro de atención de emergencias de Porto Velho. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, murió horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.