Verano en Brasil: el destino costero con arrecifes y peces que es un paraíso natural
El destino costero de Brasil se destaca en verano por sus arrecifes naturales, aguas cristalinas y una biodiversidad marina única.
Brasil tiene entre sus destinos de verano más paradisíacos lugares que enamoran tanto a turistas como a locales. Uno de ellos es Porto de Galinhas, un balneario ubicado en el estado de Pernambuco que se consolidó como una joya del turismo gracias a su biodiversidad marina.
A pocos metros de la costa, los arrecifes naturales forman piscinas de agua cristalina durante la marea baja. Allí es posible observar peces de colores sin necesidad de adentrarse mar adentro, lo que convierte al lugar en un punto ideal para practicar snorkel y disfrutar en familia.
Un destino de verano donde el mar y el paisaje son protagonistas
A diferencia de otros destinos más concurridos, Porto de Galinhas combina playas tranquilas con una infraestructura turística desarrollada pero respetuosa del entorno. Ese equilibrio entre naturaleza y servicios permite descansar sin resignar comodidad, mientras se promueve el cuidado del ecosistema marino.
El entorno natural suma playas de arena clara, palmeras y aguas cálidas durante gran parte del año, lo que lo convierte en un destino atractivo no solo en verano. Además, los paseos en jangadas, las tradicionales embarcaciones locales, ofrecen una forma auténtica y controlada de recorrer los arrecifes.
Porto de Galinhas se posiciona como una alternativa distinta dentro del mapa turístico de Brasil. Un lugar que invita a conectar con el mar desde una experiencia cercana a la naturaleza, ideal para quienes buscan mucho más que sol y playa.