El pueblo con ríos y safaris que está en Córdoba: es elegido por jubilados para descansar en verano

Un pueblo para liberarte del celular y volver a conectar con la naturaleza. Tiene múltiples actividades y varias opciones para alojarte.

Un destino tranquilo para pasar estas vacaciones de verano está en Córdoba. Este lugar promete noches refrescantes y actividades que invitan a conectar con la naturaleza mientras bajamos pulsaciones y liberamos el estrés. Por eso se ha convertido en un lugar elegidos por jubilados y familias.

Se trata de Villa Alpina, una aldea pequeña cerca de la montaña en el Valle de Calamuchita. Es muy famosa entre turistas y deportistas porque es el punto de partida tradicional para el ascenso al Cerro Champaquí, el pico más alto que existe en la provincia de Córdoba. Sin embargo, no registra una alta concurrencia, lo que lo convierte en un pueblo tranquilo e ideal para visitar.

Villa Alpina 1 Un paraíso para visitar en el verano y descansar. Eduardo y Antonio Novello Las actividades que podés hacer en verano Uno de los principales atractivos, además del ascenso al Cerro Champaquí, es el río Los Reartes que ofrece aguas frías y cristalinas ideales para bañarse en verano o practicar pesca de trucha.

Pero también destacan sus actividades de senderismo corto. Las rutas hacia el Cerro Negro, la Cascada Escondida y el Río Subterráne se convierten en caminos para disfrutar de los bosques de coníferas y abedules que fueron plantados por los pioneros alemanes.

En el último tiempo, ha destacado el turismo aventura con cabalgatas, mountain bike y safaris fotográficos. Esta último es una de las actividades más valoradas porque se pueden apreciar la arquitectura de estilo europeos, las aguas cristalinas del río y el bosque que crea un juego de luces y sombras.