El alimento ideal del verano: favorece el colágeno y es fácil de sumar a la dieta
El verano invita a consumir frutas que refrescan y nutren: la frutilla destaca por su aporte de vitamina C y su rol en la producción de colágeno.
Durante el verano, la alimentación suele orientarse hacia opciones más livianas, frescas y fáciles de digerir. En ese contexto, algunos alimentos ganan protagonismo no solo por su aporte nutricional, sino también por los beneficios que ofrecen para la piel y el bienestar general.
Entre las frutas de estación, la frutilla se destaca por su aporte de vitamina C y su versatilidad en distintas preparaciones. Aunque no contiene colágeno de forma directa, es esencial para estimular la síntesis natural de esta proteína en el organismo, favoreciendo la salud de la piel y los tejidos.
Por qué las frutillas son clave para la producción natural de colágeno
La vitamina C presente en las frutillas actúa como un antioxidante que protege las células del daño oxidativo y colabora en el mantenimiento de la piel, los tejidos y las articulaciones. A esto se suman otros compuestos bioactivos que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y favorecen una mejor absorción de minerales esenciales.
Otro de los puntos a favor de este alimento es su versatilidad en la cocina. Puede consumirse fresca, en licuados, ensaladas de frutas, yogures o como parte de postres livianos, lo que facilita su incorporación a la dieta diaria sin necesidad de grandes cambios en los hábitos alimentarios.
Aprovechar las frutas durante el verano no solo es una decisión práctica, sino también una forma de potenciar sus beneficios nutricionales. En ese sentido, sumar frutillas a las comidas cotidianas permite cuidar la piel desde adentro, favorecer la producción de colágeno y disfrutar de una opción saludable, fresca y accesible.