El alimento ideal del verano: favorece el colágeno y es fácil de sumar a la dieta

El verano invita a consumir frutas que refrescan y nutren: la frutilla destaca por su aporte de vitamina C y su rol en la producción de colágeno.

Una opción fresca, saludable y versátil para sumar a la dieta diaria en verano. Foto: Shutterstock

Durante el verano, la alimentación suele orientarse hacia opciones más livianas, frescas y fáciles de digerir. En ese contexto, algunos alimentos ganan protagonismo no solo por su aporte nutricional, sino también por los beneficios que ofrecen para la piel y el bienestar general.

Entre las frutas de estación, la frutilla se destaca por su aporte de vitamina C y su versatilidad en distintas preparaciones. Aunque no contiene colágeno de forma directa, es esencial para estimular la síntesis natural de esta proteína en el organismo, favoreciendo la salud de la piel y los tejidos.

Por qué las frutillas son clave para la producción natural de colágeno La vitamina C presente en las frutillas actúa como un antioxidante que protege las células del daño oxidativo y colabora en el mantenimiento de la piel, los tejidos y las articulaciones. A esto se suman otros compuestos bioactivos que ayudan a combatir el envejecimiento prematuro y favorecen una mejor absorción de minerales esenciales.

Otro de los puntos a favor de este alimento es su versatilidad en la cocina. Puede consumirse fresca, en licuados, ensaladas de frutas, yogures o como parte de postres livianos, lo que facilita su incorporación a la dieta diaria sin necesidad de grandes cambios en los hábitos alimentarios.