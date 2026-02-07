Se reencontró la abogada argentina detenida en Brasil con su familia y el video es emotivo

El papá y la hermana de Agostina Páez llegaron a Brasil y se abrazaron fuertemente con su hija, quien está acusada de racismo.

Luego de ser excarcelada, la familia de Agostina Páez viajó a Brasil para reencontrarse con la joven. Finalmente, este sábado a la noche, el papá y su hermana llegaron y se abrazaron con la abogada argentina.

La joven acusada por racismo salió de la puerta del edificio donde cumple la prisión domiciliaria, y los recibió muy emocionada. El momento fue transmitido en vivo por TN.

Video: el reencuentro de Agostina Páez con su familia El reencuentro de la argentina detenida en Brasil con su familia “Estoy muy feliz de encontrarme con mi hija nuevamente”, expresó Mariano Páez. Si bien en principio no quería hablar por temor, la abogada argentina dio algunas declaraciones y explicó: "No quiero mostrar mi cara en ningún lado. Los medios de Argentina me ayudaron mucho, pero acá en Brasil para nada".