Se conoció cómo está la abogada argentina tras ser excarcelada en Brasil: cómo sigue su situación

Un periodista logró hablar con Agostina Páez y dio detalles de cómo está la abogada argentina acusada de racismo en Brasil.

Agostina Páez, la abogada argentina de 29 años acusada de realizar gestos racistas en un bar de Brasil, permanece en Río de Janeiro bajo un régimen de libertad tras la revocación de su prisión preventiva. Aunque el escenario legal ha mostrado señales de alivio para la defensa, la situación emocional de la abogada es frágil.

La vida en el "exilio" carioca: lejos del turismo y bajo estricto silencio Actualmente, Páez se encuentra alojada en un departamento dentro de un condominio en la zona oeste de Río de Janeiro alejado de la zona turística, a unos 25 kilómetros de donde ocurrieron los hechos. A su vez, el periodista Juan Manuel Martínez contó que Agostina enfrenta este proceso en soledad, dado que el grupo de amigas con el que viajaba regresó a Argentina al cumplirse el plazo original de sus vacaciones.

Mientras tanto, reveló que, al hablar con ella sintió que "estaba tranquila", aunque le notó "la voz con temor".

Por recomendación de sus abogados, la argentina optó por un silencio mediático absoluto. El objetivo es evitar declaraciones espontáneas que puedan ser malinterpretadas por la Justicia brasileña, que suele ser especialmente severa en causas de injuria racial.