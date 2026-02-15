Imágenes y videos: cayó granizo en varias zonas del Gran Mendoza
El tiempo empeoró durante la mañana de este domingo y se reportaron tormentas y caída de granizo en algunas zonas de Mendoza.
La caída de granizo sorprendió este domingo a los vecinos de Guaymallén y de algunas zonas del Gran Mendoza. Si bien se esperaban tormentas aisladas, el fenómeno despertó el alerta entre los mendocinos.
Las condiciones de inestabilidad se presentaron desde las 10 en diversos puntos del área metropolitana. Las precipitaciones se reportaron desde lugares como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad.
Te Podría Interesar
En Maipú, en tanto, las lluvias fueron intensas y por un breve periodo de tiempo, por lo que se provocaron momentáneamente algunos desbordes en calles que rápidamente drenaron.
El tiempo para este domingo
El pronóstico para este domingo anticipa una jornada calurosa en Mendoza, con un cielo que alternará momentos de sol y nubes. El escenario se mantendrá inestable durante la mañana con lluvias y vientos frescos.
La mínima será de 21° y la máxima alcanzará los 32°, con vientos leves del sudeste. A lo largo del día se esperan tormentas aisladas, mientras que en cordillera el cielo estará algo nublado.