Imágenes y videos: cayó granizo en varias zonas del Gran Mendoza

El tiempo empeoró durante la mañana de este domingo y se reportaron tormentas y caída de granizo en algunas zonas de Mendoza.

La caída de granizo sorprendió este domingo a los vecinos de Guaymallén y de algunas zonas del Gran Mendoza. Si bien se esperaban tormentas aisladas, el fenómeno despertó el alerta entre los mendocinos.

Las condiciones de inestabilidad se presentaron desde las 10 en diversos puntos del área metropolitana. Las precipitaciones se reportaron desde lugares como Luján de Cuyo, Godoy Cruz y Ciudad.

Caída de Granizo en Guaymallén Caída de Granizo en Guaymallén Carla Sagayo Granizo en Guaymallén Granizo en Guaymallén Carla Sagayo En Maipú, en tanto, las lluvias fueron intensas y por un breve periodo de tiempo, por lo que se provocaron momentáneamente algunos desbordes en calles que rápidamente drenaron.

Lluvia en Maipú. El tiempo para este domingo El pronóstico para este domingo anticipa una jornada calurosa en Mendoza, con un cielo que alternará momentos de sol y nubes. El escenario se mantendrá inestable durante la mañana con lluvias y vientos frescos.