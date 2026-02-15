Juan Cruz Yacopini y la sorpresiva visita que compartió en redes y emocionó a todos

Juan Cruz Yacopini recibió un gran gesto de acompañamiento en medio de la internación. El piloto mendocino compartió una imagen que generó mucha repercusión en las redes sociales.

"Una visita inesperada, mi doctor Alfredo. Que por esas casualidades de la vida nos cruzamos. Fue una persona que sin hablarnos los primeros días en el hospital, ya hubo una conexión especial", expresó Juan Cruz en su cuenta de Instagram.

Se trata de Alfredo Guiroy, neurocirujano especialista en columna que fue integrante del equipo que lo operó luego del accidente que sufrió a fines del año pasado en el dique El Carrizal.

"De doctor pasó a ser mi amigo y cómo todos mis amigos, hoy es un hermano de la vida. Solo tengo palabras de agradecimiento para vos, hermano", aseguró.

El accidente que sufrió Juan Cruz, ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Yacopini se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de personas cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse, sin advertir que se trataba de una zona de poca profundidad.

El impacto contra el fondo le provocó un traumatismo severo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia hasta un punto sobre la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Durante el traslado, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado con maniobras de RCP. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave y shock medular, y luego trasladado a la Clínica de Cuyo. Actualmente continúa su tratamiento médico en Buenos Aires, enfocado en una recuperación progresiva.