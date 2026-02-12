Juan Cruz Yacopini recibió una emocionante visita durante su internación

Juan Cruz Yacopini recibió un gran gesto de apoyo en medio de la internación. El piloto mendocino compartió este miércoles por la noche una imagen que rápidamente generó repercusión en redes sociales.

En la foto, publicada en una historia de Instagram, se lo ve acompañado por los hermanos Luciano y Kevin Benavides, figuras del rally raid argentino, junto a otros amigos cercanos. Entre ellos también aparece Nicolás Meardi, baterista de Catupecu Machu, que se sumó al encuentro en la clínica donde Yacopini continúa con su proceso de recuperación.

La visita tuvo un fuerte valor simbólico. No solo por el afecto, sino también por lo que representan los Benavides dentro del deporte motor: dos referentes que conocen de cerca el sacrificio, el dolor físico y la resiliencia necesaria para volver a ponerse de pie después de una caída.

Esta fue la tercera vez que Yacopini se expresó públicamente desde el accidente que sufrió en diciembre. Días atrás había agradecido los mensajes y las cadenas de oración con una frase que conmovió a todos: “Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida”.

Luego, en un posteo más extenso, compartió imágenes de su internación, muchas junto a su madre, su padre y su hermana, además de amigos que lo acompañan día a día. Las fotos reflejaron avances en su estado físico y marcaron un paso importante dentro de un camino que todavía es largo.

La imagen junto a los hermanos Benavides

Juan Cruz Yacopini junto a los hermanos Benavides La historia de Instagram que compartió Juan Cruz. Juan Cruz Yacopini

El gesto de los Benavides para con Juan Cruz se leyó como un espaldarazo anímico. Luciano y Kevin Benavides vienen de hacer historia en el Rally Dakar 2026. Luciano se consagró campeón en motos tras una definición agónica, mientras que Kevin, bicampeón del Dakar, logró reinventarse y competir en la categoría Challenger.

Cómo fue el accidente

El accidente que sufrió Juan Cruz, ocurrió el 19 de diciembre de 2025 en el dique El Carrizal. Yacopini se encontraba navegando en una lancha junto a un grupo de personas cuando decidió arrojarse al agua para refrescarse, sin advertir que se trataba de una zona de poca profundidad.

El impacto contra el fondo le provocó un traumatismo severo en la cabeza. Fue trasladado de urgencia hasta un punto sobre la Ruta 62, donde lo esperaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado.

Durante el traslado, el piloto sufrió un paro cardiorrespiratorio y debió ser reanimado con maniobras de RCP. Tras ser estabilizado, fue derivado al Hospital Perrupato, donde se le diagnosticó un politraumatismo grave y shock medular, y luego trasladado a la Clínica de Cuyo. Actualmente continúa su tratamiento médico en Buenos Aires, enfocado en una recuperación progresiva.