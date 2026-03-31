El mensaje de Juan Cruz Yacopini que emociona y sorprende: "Impensado"

Juan Cruz Yacopini volvió a mostrarse públicamente desde la clínica donde continúa su recuperación tras el grave accidente sufrido en diciembre de 2025. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que tituló con una frase cargada de significado: “Im-POSIBLE: era verdad que le sobraban dos letras”.

En las imágenes, el piloto mendocino aparece sin asistencia para respirar y hablando con fluidez, una escena que sorprendió y conmovió a sus seguidores por el notable avance en su estado de salud.

Con un tono optimista, el propio Yacopini compartió detalles de su evolución y agradeció el acompañamiento recibido en este proceso.

“Hola a todos, acá seguimos recuperándonos muy bien, muy contento. Ya no tenemos la sonda de la nariz ni la sonda abajo, ningún accesorio. Es un poco impensado que esto sucediera con el accidente que tuve”, expresó.

En el mismo mensaje, agregó: “Poniéndole mucha garra, evolucionando día a día, trabajando con un tremendo equipo de médicos, de enfermeros. Estoy muy contento, muy agradecido. Si bien queda mucho por recorrer, lo recorrido es un montón”.

Y completó: “Hay que seguir empujando para adelante que este camino es duro pero lo venimos transitando súper bien. Gracias a todos nuevamente, les mando un abrazo grande”.

El mensaje de Juan Cruz Yacopini que emociona y sorprende El mensaje de Juan Cruz Yacopini que emociona y sorprende

Una nueva carrera

La rehabilitación se convirtió en un nuevo desafío para Yacopini, uno que exige la misma determinación que mostró a lo largo de su carrera en el rally internacional. Esta etapa, marcada por la paciencia y la constancia, lo encuentra enfocado en avanzar paso a paso.

El accidente ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando el deportista se arrojó al agua desde una lancha en una zona de poca profundidad, lo que derivó en un fuerte impacto contra el fondo.

A raíz del golpe, sufrió un traumatismo severo en la cabeza y, durante su traslado, incluso padeció un paro cardiorrespiratorio que obligó a realizar maniobras de reanimación. Posteriormente fue diagnosticado con “politraumatismo grave y shock medular”, cuadro que derivó en su internación y tratamiento actual.

Hoy, lejos de los caminos del rally, Yacopini enfrenta una recuperación exigente, pero con señales alentadoras que renuevan la esperanza sobre su evolución.