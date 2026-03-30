Wine Rock: Catupecu Machu conmovió a todos con un mensaje para Juan Cruz Yacopini

Durante su show en Lomas del Malbec, la banda le dedicó un especial mensaje al joven que se recupera de su accidente.

El pasado sábado 28 de marzo, se llevó a cabo una nueva edición del Wine Rock Sessions en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, con una jornada que combinó vino, gastronomía y música en vivo. A lo largo de la tarde y la noche, el escenario reunió a distintas bandas y estilos, en un recorrido que fue creciendo en intensidad con el correr de las horas.

En lo musical, la grilla incluyó a bandas como Pasado Verde, que interpretó temas como Tiempo y Soledad y El Plan; y Estelares, que sumó clásicos como Ella dijo, Un día perfecto y El corazón sobre todo. También formaron parte de la jornada Ratones Paranoicos, con canciones como Sigue girando e Isabel, además de otros artistas que completaron una propuesta diversa.

Así fue el momento en el que Catupecu Machu levantó una bandera por Juan Cruz Yacopini Catupecu Machu Levantó Una Bandera Por Juan Cruz Yacopini Uno de los momentos más significativos se vivió durante el show de Catupecu Machu. En medio de su presentación, la banda desplegó una bandera con la frase "Dale fuerte, muy fuerte, ¡dale!", acompañada por la imagen y el nombre de Juan Cruz Yacopini.

Recordemos que en diciembre de 2025, Yacopini sufrió un grave accidente náutico en el dique El Carrizal. Tras el episodio, el joven atravesó un cuadro crítico que incluyó un paro cardiorrespiratorio, aunque logró ser estabilizado gracias a la rápida intervención médica.