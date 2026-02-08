El posteo de Juan Cruz Yacopini en medio de la recuperación tras su accidente

El piloto mendocino Juan Cruz Yacopini , quien sufriera el 19 de diciembre pasado un duro accidente en El Carrizal, utilizó sus redes sociales este domingo para dejar un mensaje de agradecimiento a sus familiares y amigos en medio de su recuperación.

En el posteo utilizó varias fotos de su internado. Muchas con su madre, padre y hermana, así como con amigos. En ella se puede ver cómo avanza su estado físico tras el fuerte accidente.

"Lo mismo de siempre. Una sonrisa en la cara. Mucha fe. Rodeado de buena gente. Dos huevos gigantes. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes, es energía y hoy la necesito y me la hacen llegar", fue el mensaje con el que decidió acompañar las fotos el deportista mendocino de 26 años.

El posteo contó con muchas reacciones, entre las que se destaca el mensaje del campeón del Dakar, Kevin Benavides, y el de su hermano Luciano Benavides; quienes dejaron buenos deseos.

Se trata de la segunda vez que se expresa en las redes luego del accidente. Días atrás, a través de una historia, había emitido un mensaje de agradecimiento para todas las personas que pidieron por su salud. "Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida", había expresado.

juan-cruz-yacopini-26233 (2) Instagram @juanxyacopini

Cómo fue el accidente

El 19 de diciembre de 2025, Yacopini se encontraba junto a un grupo de personas navegando en una lancha dentro del espejo de agua cuando decidió arrojarse para bañarse. La maniobra se realizó en una zona de escasa profundidad, lo que provocó que impactara violentamente contra el fondo.

Como consecuencia del golpe, el deportista sufrió un severo traumatismo en la cabeza. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta un punto de encuentro sobre Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Durante el traslado, Juan Cruz Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras lograr estabilizarlo, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato.

En ese centro asistencial le diagnosticaron “politraumatismo grave y shock medular”. Luego de una primera estabilización, el deportista fue trasladado a la Clínica de Cuyo. Actualmente se encuentra bajo tratamiento médico en Buenos Aires.