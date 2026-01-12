Actualización del estado de salud de Juan Cruz Yacopini

Una vez trasladado a Buenos Aires, Juan Cruz fue instalado en una sección especial para estabilizar su estado, luego del viaje por avión sanitario. El joven está consciente y se comunica con sus médicos con asiduidad.

juan cruz yacopini Juan Cruz Yacopini continúa su tratamiento en Buenos Aires. Instagram @juanxyacopini La familia de Juan Cruz Yacopini evalúa un nuevo traslado Se evalúa en su ámbito familiar, luego de su estadía en el Instituto Fleni, su traslado a un establecimiento en la ciudad estadounidense de Boston, donde se encuentra uno de los centros de recuperación más modernos y desarrollados del mundo.