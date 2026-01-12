Actualización del estado de salud de Juan Cruz Yacopini
El joven mendocino permanece consciente y continúa bajo seguimiento especializado tras su traslado a Buenos Aires.
El joven mendocino Juan Cruz Yacopini continúa evolucionando y hay novedades sobre su cuadro de salud, luego de que fuera trasladado el lunes pasado al Instituto Fleni, en Buenos Aires, para continuar con su tratamiento médico.
Una vez trasladado a Buenos Aires, Juan Cruz fue instalado en una sección especial para estabilizar su estado, luego del viaje por avión sanitario. El joven está consciente y se comunica con sus médicos con asiduidad.
La familia de Juan Cruz Yacopini evalúa un nuevo traslado
Se evalúa en su ámbito familiar, luego de su estadía en el Instituto Fleni, su traslado a un establecimiento en la ciudad estadounidense de Boston, donde se encuentra uno de los centros de recuperación más modernos y desarrollados del mundo.
Su círculo íntimo familiar, amigos, colegas de su pasión automovilística y muchos mendocinos y ciudadanos en general alientan y desean con fervor la mejora de Juan Cruz.