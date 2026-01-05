Juan Cruz Yacopini fue trasladado al Instituto Fleni tras una leve mejoría en su salud

Tras una estabilización y mejora de su estado clínico, Juan Cruz Yacopini fue trasladado este lunes a la Ciudad de Buenos Aires para continuar su tratamiento médico. El joven deportista mendocino fue derivado mediante un avión sanitario al Instituto Fleni , una institución especializada y de reconocido prestigio en el abordaje de patologías neurológicas complejas.

De acuerdo con la información difundida por su entorno, el traslado se concretó luego de que los médicos constataran una evolución favorable, dentro de la gravedad que mantiene su cuadro de salud .

Las fuentes consultadas indicaron que el objetivo del cambio de centro asistencial es intensificar todas las prácticas posibles en un ámbito altamente especializado, con tecnología avanzada y equipos médicos dedicados exclusivamente a las neurociencias.

El Instituto Fleni es una institución médica sin fines de lucro , fundada en 1959, que se ha consolidado como referente nacional e internacional en neurología, neurocirugía y neurorehabilitación . Cuenta con equipos multidisciplinarios dedicados al diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes con lesiones del sistema nervioso central y periférico.

Entre sus áreas más destacadas se encuentran la neurología clínica , la neurocirugía de alta complejidad , el diagnóstico por neuroimágenes de última generación y los programas integrales de rehabilitación neurológica , fundamentales en cuadros con compromiso medular como el que atraviesa Yacopini. Además, el Fleni desarrolla tareas de investigación científica y formación médica, lo que lo posiciona como un centro de referencia en casos complejos.

Acompañamiento y expectativa

La decisión del traslado fue recibida con expectativa por la familia y el círculo íntimo del joven piloto. A ellos se sumaron mensajes de apoyo provenientes del ambiente del automovilismo, especialmente de pilotos y equipos que comparten la pasión por el rally, además del acompañamiento constante de la comunidad mendocina.

Mientras Juan Cruz Yacopini inicia esta nueva etapa de su tratamiento en Buenos Aires, el foco está puesto en su recuperación y evolución clínica, con la esperanza de que la atención especializada permita avanzar en su estado de salud, indicaron desde su entorno.

Cómo fue el accidente de Juan Cruz Yacopini

El accidente que dejó en grave estado a Juan Cruz Yacopini ocurrió el viernes 19 de diciembre, en el dique El Carrizal, en el departamento de Luján de Cuyo. El joven deportista se encontraba allí junto a un grupo de amigos cuando se arrojó al agua de cabeza desde una lancha, sin advertir que se trataba de una zona de escasa profundidad.

Como consecuencia del impacto, Yacopini sufrió una grave lesión cervical, con compromiso de vértebras e inflamación medular. Tras el golpe, fue asistido de urgencia por personal médico que logró reanimarlo luego de un paro cardíaco, lo que resultó determinante para salvarle la vida.

En primera instancia, el piloto fue trasladado al Hospital Perrupato, en San Martín, y posteriormente derivado a la Clínica de Cuyo, donde permaneció internado en terapia intensiva. Los estudios posteriores confirmaron que no presentó daño cerebral, aunque el cuadro neurológico continuó siendo de extrema gravedad, por lo que ahora fue alojado en una clínica especializada.