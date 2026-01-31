El mensaje que publicó Juan Cruz Yacopini tras su accidente en diciembre

El piloto mendocino sorprendió a todos este sábado al publicar un mensaje en sus redes sociales. "Espero que sigan acompañando de la misma manera...", expresó en su cuenta de Instagram.

Juan Cruz Yacopini, piloto mendocino de 26 años que sufrió un duro accidente en El Carrizal el 19 de diciembre, publicó un mensaje este sábado por la tarde en una historia de Instagram. Es la primera vez que el joven que se estaba preparando para disputar el Rally Dakar 2026 se expresa en sus redes sociales luego del accidente.

"Estoy corriendo la carrera más difícil de mi vida. De corazón muchas gracias a todos por pedir por mi salud, espero que me sigan acompañando de la misma manera. De corazón mil gracias", fue el posteo de Juan Cruz Yacopini en sus redes sociales.

image Cómo fue el accidente El 19 de diciembre de 2025, Yacopini se encontraba junto a un grupo de personas navegando en una lancha dentro del espejo de agua cuando decidió arrojarse para bañarse. La maniobra se realizó en una zona de escasa profundidad, lo que provocó que impactara violentamente contra el fondo.

Como consecuencia del golpe, el deportista sufrió un severo traumatismo en la cabeza. Sus acompañantes lo trasladaron de inmediato hasta un punto de encuentro sobre Ruta 62, donde aguardaba una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).

Durante el traslado, Juan Cruz Yacopini sufrió un paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal médico debió practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Tras lograr estabilizarlo, fue derivado de urgencia al Hospital Perrupato.