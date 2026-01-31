Qué dicen los tatuajes sobre las personas, según la psicología

En una sociedad en continuo cambio, los tatuajes pasaron de ser una rareza a una marca identitaria elegida por la mayoría de los argentinos. Según un estudio elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE , 6 de cada 10 argentinos tienen al menos un tatuaje .

Pero quienes deciden darle identidad a su piel, rara vez se quedan con un solo diseño: el 32% de los encuestados tiene más de seis tatuajes.

El relevamiento "Radiografía del Tatuaje en Argentina" , no solo difunde datos, sino que también derriba mitos: menos de 1 de cada 10 personas (apenas el 15%) lamenta haberse tatuado.

La razón principal a la hora de tatuarse ya no es la estética; aquellos que deciden marcar su piel lo hacen por una búsqueda simbólica o personal. Julieta Olivera , directora del departamento de psicología de la UADE, explicó que, en términos de personalidad, los tatuajes estaban anteriormente relacionados con la extroversión. Sin embargo, con el correr de los años esto cambió.

"Históricamente, los tatuajes estaban más relacionados con la extroversión, la apertura al conocimiento, a sensaciones nuevas, pero hoy en día esto cambió. Es algo mucho más natural", inició Olivera en diálogo con MDZ Radio .

"En general el tatuaje tiene que ver con la trascendencia, con el sentido de dejar algo que quede para siempre. Lo que elije el que se tatúa es dejar una huella en el cuerpo, un sello de algún evento importante, de alguna persona, de alguna frase", agregó.

A través de los tatuajes, las personas buscan algo que los identifique, que describa cómo son, "con aquello que nosotros consideramos esto soy yo", aseguró la especialista.

Cambio social

Tatuarse dejó de ser un gesto de rebeldía, pero ¿qué cambió con el correr de los años? Cambiaron las tendencias, se empezó a naturalizar la práctica y también se generaron mejores condiciones de salud al hacerse un tatuaje.

tatuajes tatuadores 10 Tatuarse se convirtió en una práctica normal, elegida por la mayoría de los argentinos. Pablo Icardi/MDZ

También cambió el tema del estigma, de cómo se ven el tatuaje y los prejuicios. "Se empezó a normalizar. Ciertas cuestiones que en algún momento se relacionaban al tatuaje, hoy no se encuentran", señaló Olivera.

Tatuajes en el ámbito laboral

Si bien la mayoría de los argentinos tienen tatuajes y la práctica se ha naturalizado, aún persisten algunos prejuicios. El 75% de los encuestados señaló al ámbito laboral como el espacio donde la sociedad mantiene las miradas más críticas hacia los tatuajes.

"Hay algunas áreas en donde hay mayor sensación de prejuicios como la salud y la educación", indicó la profesional.

Aquellas áreas relacionadas a la creatividad, son las que tienen más personas tatuadas. Mientras tanto, en los sectores más "tradiciones", aún persiste cierta duda:

Sectores "amigables": áreas como Marketing, Tecnología (IT), Diseño y Gastronomía concentran la mayor cantidad de personas tatuadas, donde la tinta se lee como un capital simbólico de creatividad.

Sectores "tradicionales": en ámbitos como el Derecho, la Salud y las Finanzas, aunque la práctica está normalizada, persisten tensiones sobre la “imagen profesional” y los códigos de vestimenta.

Los tatuajes más comunes

Sergio Lucero, dueño de un local de tatuajes, coincidió con los datos del informe: "Actualmente el tatuaje es muy masivo, cada vez se empieza más joven. El 70% de nuestros clientes son mujeres".

Según explicó, los tatuajes dejaron de ser algo netamente artístico para relacionarse con etapas de la vida. En esta línea, Lucero enunció que en su mayoría los tatuajes tienen que ver con pérdidas de un ser querido, una mascota, rupturas amorosas o frases identificativas.

El tatuaje que se hizo Nico Vázquez en honor a su hermano Santiago.

Además, los tatuajes ya no son exclusivos a los más jóvenes; comprenden desde adolescentes hasta personas de la tercera edad. "Tuvimos una clienta que se tatuó a los 87 años los nombres de todos sus nietos, eran como 6 u 8 nietos que se tatuó en los brazos", contó Sergio.

Actualmente, un tatuaje mínimo (de unos 4 a 5 cm, lineales y sin color) arranca en 35.000 pesos. Pero el costo de un tatuaje puede superar el millón y medio de pesos cuando las sesiones superan las 8 horas.