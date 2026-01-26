Radiografía del tatuaje: 6 de cada 10 argentinos tienen uno pero hay una barrera laboral

Lo que hace dos décadas era considerado un gesto “subterráneo” o de rebeldía, hoy se consolidó como una marca identitaria masiva en la sociedad argentina. Un nuevo informe privado revela que 6 de cada 10 argentinos tienen al menos un tatuaje , aunque la aceptación social todavía encuentra un límite duro: el ámbito laboral .

El estudio “ Radiografía del Tatuaje en Argentina ”, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la UADE , confirma que el fenómeno dejó de ser una moda pasajera para convertirse en una parte integral de la vida cotidiana, especialmente entre los jóvenes y las mujeres.

El relevamiento, realizado sobre más de 2.000 casos, expone una brecha de género curiosa: las mujeres tienen, en promedio, un 50% más de tatuajes que los varones (3 diseños contra 2).

Además, quienes deciden entintarse la piel rara vez se detienen en el primer diseño: entre los tatuados, el 32% posee más de seis tatuajes, convirtiendo al cuerpo en un “archivo” de experiencias.

El informe derriba el mito del arrepentimiento: menos de 1 de cada 10 personas (apenas el 15%) lamenta haberse tatuado. La razón principal para hacerlo ya no es la estética (7%), sino una búsqueda simbólica o personal (41%), desplazando al diseño por el significado.

La barrera laboral y las profesiones “ink-friendly”

A pesar de la masividad, los prejuicios persisten. El 75% de los encuestados señala al ámbito laboral como el espacio donde la sociedad mantiene las miradas más críticas hacia los tatuajes.

El estudio traza una línea divisoria clara según la ocupación:

Sectores “Amigables”: áreas como Marketing, Tecnología (IT), Diseño y Gastronomía concentran la mayor cantidad de personas tatuadas, donde la tinta se lee como un capital simbólico de creatividad.

Sectores “Tradicionales”: en ámbitos como el Derecho, la Salud y las Finanzas, aunque la práctica está normalizada, persisten tensiones sobre la “imagen profesional” y los códigos de vestimenta.

De cara al futuro, el optimismo gana la pulseada: el 49% de los encuestados imagina que sentirá “orgullo” por sus tatuajes dentro de 30 años, consolidando la idea de que la tinta es una narrativa biográfica permanente y no un error de juventud.

Fuente: NA