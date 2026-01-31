Paso Internacional Cristo Redentor cerrado: ¿cuándo podría reabrir?

El paso a Chile se encuentra cerrado desde el sábado por la medianoche tras el fuerte temporal que azotó a toda la provincia de Mendoza. Cómo seguirá el tiempo y cuándo puede reabrir.

El Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra cerrado por mal tiempo desde el viernes por la noche. El fuerte temporal que generó destrozos en toda la provincia de Mendoza hizo que las autoridades cerraron el cruce fronterizo por precaución y también por aludes en la zona de alta montaña. Tras esto, ambas coordinaciones evalúan cuándo podrían reabrir.

Este domingo a las 8 AM se producirá una reunión entre ambas coordinaciones para verificar estado de las rutas y tomar una decisión con respecto a la transitabilidad segura. Recién ahí se informará de forma oficial. El domingo seguirán las lluvias en Mendoza, según Contingencias Climáticas. El lunes mejorará el tiempo y aumentará la temperatura.

En Chile también siguen las lluvias Hay muchos argentinos queriendo cruzar, pero por ahora deberán seguir esperando para regresar. Las lluvias y tormentas también se hacen presente del lado chileno y las rutas se encuentran afectadas este sábado por la noche.