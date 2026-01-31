Tras el fuerte temporal, así seguirá el tiempo en Mendoza

El temporal del viernes afectó a toda la provincia de Mendoza causando destrozos de autos, de paredones que se cayeron, de árboles caídos y de muchas personas que se quedaron sin electricidad en sus domicilios. Este sábado la lluvia se hizo presente, pero en menor medida, lo que no generó desorden en el Gran Mendoza. Si bien durante la noche del sábado y la mañana del domingo continuará lloviendo, durante la tarde irá mejorando.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja para este sábado por la noche en Maipú, Guaymallén, Tupungato, Tunuyán, San Carlos, Santa Rosa, La Paz y el Este de la provincia de Mendoza. “El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, informó el SMN

Por su parte, Contingencias Climáticas aclara que así estará el tiempo este domingo: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sector noreste. Lluvias aisladas. Precipitaciones en cordillera". Es por eso que se esperan lluvias para la noche del sábado y la madrugada del domingo, pero durante la tarde del domingo el tiempo irá mejorando.

Este domingo a las 8 AM se producirá una reunión entre ambas coordinaciones para verificar estado de las rutas y tomar una decisión con respecto a la transitabilidad segura. Recién ahí se informará de forma oficial. El domingo seguirán las lluvias en Mendoza, según Contingencias Climáticas. El lunes mejorará el tiempo y aumentará la temperatura.

Los destrozos

De acuerdo al relevamiento, San Martín fue el departamento más afectado, con un total de 131 intervenciones. Allí se registraron intensas precipitaciones y granizo en la zona de Nueva California, lo que generó la caída de más de 100 árboles y ramas, derrumbes de techos, postes y cables caídos, además de viviendas inundadas.

Otras localidades también concentraron un número elevado de trabajos. En Tupungato se contabilizaron 81 intervenciones, principalmente por más de 60 casas inundadas, la caída de árboles y el rescate de una mujer en una crecida de río. Godoy Cruz sumó 72 casos, con árboles y ramas caídas, cables cortados y desbordes cloacales, mientras que Guaymallén alcanzó 52 actuaciones, mayormente por viviendas inundadas y daños en la vía pública.

El impacto del temporal también se sintió en Capital, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú, donde se reportaron entre 20 y 38 intervenciones por caída de árboles, postes, derrumbes de techos y casas afectadas por el ingreso de agua. En Lavalle se registraron problemas eléctricos y anegamientos, mientras que en Rivadavia y Santa Rosa las labores fueron menores, aunque igualmente vinculadas a árboles caídos y viviendas comprometidas.

En el sur provincial, San Rafael acumuló 18 intervenciones, principalmente por postes y cables dañados, mientras que en Tunuyán se reportaron crecidas de ríos y badenes, con algunas caídas de árboles. Junín, en tanto, tuvo una sola actuación puntual por un árbol caído.