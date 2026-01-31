Nushi de mucha vida y muchas vidas ¡Y todas vidas de ella!

“Hay una tapa para cada olla” (Ella) No aceptes imitaciones. Ella es la identidad de la sorpresa. El espejo es el secreto de cada persona. Aquí, una mujer expuesta. Tanto y más que sus obras . En la época de “despotricar” la épica de despotricar. Y despotricar contra eso de Cómo somos mirados… “El artista es mucho más fácil de criticar que un político”

Cuidarnos de la tentación de la ideología del vínculo, del concepto y en definitiva, del pasado que nos cautiva en los espejos.

El vínculo es lo disruptivo.

“Yo no creo que todo nos tenga que emocionar”

¿Cuál es tu mejor truco?

La identidad.

No deja de hacer lo que es

Mosaico veneciano, escultura, pintura, performance, fotografía e instalaciones son sus reconocibles hábitat. Su mirada es hábitat.

Dicen que coleccionar es coleccionar su mirada a través de sus obras…

¡Te querés quedar con sus obras como te querés quedar con Ella!

“Me mudé para Maschwitz y me saqué de encima todo eso que te puede parecer que es lo mejor de la vida: ser famoso y tener plata. Y decidí venir acá a hacer fuego, a cortar leña, a hacer una huerta, a vivir mejor, a comer mejor; a ver la salida del sol. Antes me acostaba al amanecer, y acá empecé a despertarme a esa hora”, (revela al diario Clarín)

Su mejor pronóstico es el “hacer”.

Conoció el “siempre” a través del arte.

JUAN BARROS1 Tanto y más que sus obras. Ilustración de Juan Barros.

Tejió su infancia con 2 agujas…

Sus padres son espejos.

Sus recetas de cocina inspiran ese punto de cocción que es la pasión.

Su biblioteca dispone a pasar de página…

“Yo sabía que iba a ser artista”

Una mujer íntima

Es parte del rock. Llevó al rock la escena…

Atrae la seducción de su identidad.

Pone en valor la puesta en escena:

Su desnudez nos desnuda…

¡Y nos quedamos con el alma rebasándonos!

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.Juan Barros