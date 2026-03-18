Becas Manuel Belgrano 2026: qué carreras permiten acceder al pago mensual de $81.685

Cada año miles de estudiantes universitarios miran con atención la convocatoria de las Becas Manuel Belgrano . El programa, impulsado por el Estado nacional, ofrece una ayuda económica destinada a quienes cursan determinadas carreras consideradas estratégicas para el desarrollo del país.

Para 2026, el beneficio alcanza los $81.685 mensuales y se paga a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ). La iniciativa está dirigida exclusivamente a estudiantes de universidades públicas. Sin embargo, no todas las carreras forman parte del programa. Para poder recibir la beca, es imprescindible que la carrera elegida figure dentro del listado oficial publicado por el Ministerio de Capital Humano y que la universidad donde se cursa esté adherida al sistema.

El catálogo de estudios habilitados incluye distintas áreas del conocimiento vinculadas con la ciencia, la tecnología y la producción. Dentro de ese conjunto aparecen varias ingenierías, licenciaturas científicas y tecnicaturas orientadas a sectores productivos.

Entre las carreras contempladas se encuentran Ingeniería en Petróleo, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Informática e Ingeniería en Telecomunicaciones. También integran el listado disciplinas científicas como Matemática, Física, Geología, Ciencias Ambientales y Biotecnología.

En el ámbito de la tecnología y los datos, el programa incluye la Licenciatura en Ciencias de Datos y la Licenciatura en Sistemas de Información. Por su parte, la formación docente también aparece representada con los profesorados de Matemática y Física.

Estas becas son de gran alivio para afrontar los costos de una carrera.

A su vez, el programa contempla tecnicaturas vinculadas con sectores productivos clave. Entre ellas figuran el Técnico Universitario en Energías Renovables y el Técnico Universitario en Producción Agropecuaria. Todas estas carreras forman parte del listado publicado oficialmente en el anexo de la Resolución 159/2026.

Áreas que tienen prioridad

Aunque el listado es amplio, el programa pone especial énfasis en determinados sectores vinculados al desarrollo productivo y científico del país. En la convocatoria de este año se dará prioridad a estudiantes que cursen carreras relacionadas con energía e hidrocarburos, minería y geociencias.

También se consideran relevantes los estudios vinculados con logística e infraestructura, dos áreas que en los últimos años ganaron peso dentro de las políticas de formación profesional. El objetivo del programa es fomentar la formación de especialistas en sectores considerados estratégicos para el crecimiento económico.

La beca busca, además, acompañar económicamente a estudiantes que muchas veces enfrentan dificultades para sostener su trayectoria académica. El apoyo mensual apunta a reducir barreras económicas y facilitar la continuidad en carreras exigentes.

Inscripción y renovación del beneficio

El proceso para acceder al programa se realiza de manera digital. Los estudiantes deben completar la solicitud a través del sitio oficial de Becas Manuel Belgrano utilizando su cuenta de la plataforma Mi Argentina.

Para poder postularse es necesario cumplir ciertos requisitos. Los aspirantes deben tener entre 17 y 30 años y pertenecer a un grupo familiar cuyos ingresos no superen seis veces el salario mínimo, vital y móvil.

Quienes ya reciben la beca tienen tiempo para renovarla hasta el 20 de marzo. En tanto, los nuevos postulantes podrán iniciar su inscripción entre el 16 de marzo y el 3 de abril.

En total, el programa contempla la entrega de 36.000 becas en todo el país. Primero se asignarán las renovaciones correspondientes a estudiantes que ya integran el sistema. Luego, los cupos restantes se distribuirán entre quienes se inscriban por primera vez y cumplan con todos los requisitos establecidos.

Con esta política, el Gobierno busca fortalecer la formación universitaria en áreas clave y, al mismo tiempo, ofrecer apoyo económico a miles de estudiantes que eligen carreras vinculadas con la ciencia, la tecnología y la producción.