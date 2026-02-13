Fin de semana largo de Carnaval con alertas por tormentas en el centro del país

Un frente frío desde la Patagonia activará tormentas en la región pampeana y el norte argentino durante el fin de semana largo de Carnaval.

La alerta por tormentas se extiende durante el fin de semana largo de Carnaval en varias provincias del país.

El fin de semana largo de Carnaval estará atravesado por un escenario meteorológico inestable en buena parte del territorio nacional. Mientras el norte argentino ya presenta lluvias y tormentas de variada intensidad, un nuevo frente frío comienza a avanzar desde la Patagonia hacia el centro del país, potenciando las precipitaciones en la región pampeana.

Durante la jornada del sábado, la inestabilidad tenderá a concentrarse en sectores del centro del país, particularmente en La Pampa y el sudoeste bonaerense, como antesala de un domingo con mayor cobertura de lluvias y tormentas sobre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Se prevén eventos aislados, algunos localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Los acumulados estimados se ubican en general entre 30 y 70 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual.

Alertas por tormentas en Cuyo y el NOA En la región de Cuyo, especialmente en San Luis y Mendoza, también se mantendrá la alerta por tormentas aisladas, algunas fuertes. En estos sectores se esperan precipitaciones intensas en lapsos breves, caída de granizo y ráfagas de viento similares a las previstas para la zona pampeana. Los montos de lluvia rondarán entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera localizada. En los sectores más elevados de la cordillera, las precipitaciones podrían presentarse en forma de nieve o granizo

El norte argentino continuará con condiciones inestables, con tormentas dispersas que pueden dejar acumulados importantes en cortos períodos. La característica principal del fenómeno será la irregularidad: no se trata de un evento generalizado, sino de desarrollos convectivos puntuales que pueden generar diferencias marcadas entre localidades cercanas.