Cómo reemplazará el Gobierno el programa Volver al Trabajo con Vouchers Educativos

El Ministerio de Capital Humano anunció una modificación profunda en el régimen de asistencia social que recibían miles de beneficiarios del programa Volver al Trabajo , al confirmar que el plan será reemplazado progresivamente por un nuevo sistema de vouchers educativos y capacitación laboral durante 2026.

Según informaron desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello , el actual esquema de transferencia directa de dinero —que implica un pago mensual de $78.000 para quienes participan del programa— dejará de existir en su forma tradicional a partir de mayo de 2026.

A partir de ese momento, la asistencia será otorgada mediante vouchers vinculados a cursos de formación profesional y oficios, como gasista, electricista, pintura y otros.

Durante una transición progresiva, quienes ya están inscritos en Volver al Trabajo seguirán cobrando los $78.000 mensuales hasta abril, pero luego el beneficio quedará supeditado a la realización efectiva de capacitaciones.

Asistencia vinculada a capacitación: Para acceder a los vouchers y mantener el beneficio, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación laboral ofrecidos en conjunto con empresas y centros educativos.

Asistencia mínima exigida: Se exigirá una asistencia del 70% a las clases o módulos formativos, y quienes no cumplan con esa exigencia pueden perder automáticamente el beneficio.

Certificación profesional: Al completar los módulos, los participantes recibirán certificados oficiales, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral formal.

Elección de cursos: Los beneficiarios podrán elegir entre diversas opciones de formación, que combinarán contenidos teóricos y prácticos para adquirir competencias demandadas por sectores productivos.

El Gobierno ya inició experiencias piloto desde enero de 2026 en el Centro de Formación Capital Humano, donde se dictan cursos prácticos y teóricos asociados a oficios, en colaboración con empresas privadas. Estas experiencias sirven de base para la implementación nacional del modelo de vouchers educativos a lo largo del año.

Mientras tanto, el pago tradicional de Volver al Trabajo con dinero en efectivo continuará hasta abril o mayo, tal como fue establecido en el Decreto 198/2024, que fijó la vigencia de ese plan hasta mayo de 2026.