Cómo es el arrecife artificial donde desapareció Sofía Devries mientras buceaba en Puerto Madryn

El operativo para encontrar a la joven buceadora desaparecida Sofía Devries , de 23 años, se concentra por estas horas en un punto emblemático del Golfo Nuevo: el parque submarino Hu Shun Yu 809, un arrecife artificial creado a partir del hundimiento programado de un pesquero chino.

El sitio está ubicado frente a Puerto Madryn , en las inmediaciones de Punta Cuevas, a unos 900 a 1000 metros de la costa. Allí, a una profundidad que varía entre los 30 y 34 metros según la marea, descansa el casco del barco recostado sobre uno de sus laterales.

El Hu Shun Yu 809 era un potero dedicado a la captura de calamar. Fue capturado en 2015 por pesca ilegal dentro de la Zona Económica Exclusiva argentina y permaneció amarrado en el puerto durante más de dos años. Finalmente, el 27 de diciembre de 2017, fue hundido de forma controlada para convertirlo en arrecife artificial.

Antes de la maniobra, se retiraron el motor, la hélice, el sistema de propulsión y otros elementos contaminantes. Luego, al abrir las esclusas, el casco del pesquero comenzó a inundarse hasta hundirse por completo cerca de las 11 de la mañana, en una operación supervisada para evitar riesgos ambientales.

Con casi 70 metros de eslora, la estructura metálica ofrece pasamanos, bodegas y recovecos que, con el tiempo, fueron colonizados por fauna marina local: ascidias, anémonas, estrellas de mar, erizos y peces de fondo.

Un punto exigente para buzos

El parque forma parte del circuito habitual de inmersiones avanzadas en el Golfo Nuevo. La profundidad, las corrientes variables y la orientación lateral del casco hacen que sea un sitio recomendado para buzos experimentados o en proceso de certificación avanzada y está ubicado frente a la ciudad de Puerto Madryn.

Especialistas explican que en los naufragios la complejidad aumenta si se ingresa al interior del casco. No es posible ascender en forma directa, la luz natural disminuye y los sedimentos pueden reducir drásticamente la visibilidad. Por eso, antes de habilitarse al público, el pecio fue acondicionado para minimizar riesgos de enganches o atrapamientos.

Hoy, ese mismo arrecife artificial que se consolidó como atractivo turístico es el escenario donde la Prefectura Naval Argentina despliega guardacostas, buzos y apoyo aéreo para rastrillar el área.