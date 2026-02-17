Aumenta el boleto de colectivos en el AMBA: cuánto costará desde el 18 de febrero y a qué líneas afecta
El Gobierno oficializó la suba en 104 líneas nacionales del AMBA. El boleto mínimo llegará a $700 en marzo y habrá fuertes diferencias sin SUBE registrada.
El Gobierno oficializó un fuerte aumento en el boleto de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA. La suba comienza a regir este 18 de febrero y afecta a 104 líneas que conectan la Ciudad y la Provincia. El incremento se aplicará en dos etapas y llevará el pasaje mínimo a $700 en marzo.
Aumento de colectivos en el AMBA: desde cuándo rige y cuánto sube
La actualización fue impulsada por la Secretaría de Transporte y había sido anticipada el 9 de febrero, cuando se abrió una instancia de participación ciudadana. Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) tendrá un incremento del 31,35% en febrero y acumulará una suba del 41,46% en marzo respecto del valor actual.
Te Podría Interesar
Cuánto costará el boleto desde el 18 de febrero
A partir de este miércoles, los valores para las líneas nacionales en el AMBA quedarán así:
- 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50
- 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30
- 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99
- 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78
- Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94
Quienes viajen con la tarjeta SUBE sin nominalizar pagarán una tarifa considerablemente más alta.
Los valores desde el 16 de marzo
En la segunda etapa del aumento, prevista para el 16 de marzo, el boleto mínimo pasará a $700. El cuadro completo quedará de la siguiente manera:
- 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113
- 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85
- 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38
- 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98
- Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,94
Con este esquema, las tarifas nacionales se alinean cada vez más con las que aplican las líneas dependientes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que ajustan mensualmente según la inflación más un 2% adicional.
Qué líneas de colectivo aumentan en el AMBA
La medida alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional, es decir, aquellas que cruzan los límites entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.
Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, además de otras que operan en distintos corredores del Área Metropolitana.
Colectivos en el AMBA: qué pasa con la Tarifa Social y la Red SUBE
Pese al aumento, continúan vigentes los beneficios para determinados usuarios:
- Tarifa Social: mantiene el descuento del 55% para jubilados, pensionados, titulares de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados.
- Red SUBE: conserva los descuentos por combinación dentro de las dos horas en colectivos, trenes y subtes del AMBA.
De esta manera, aunque el boleto sube con fuerza en febrero y marzo, los pasajeros que tengan la SUBE registrada y accedan a beneficios podrán amortiguar parte del impacto en el bolsillo.