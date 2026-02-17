Aumenta el boleto de colectivos en el AMBA: cuánto costará desde el 18 de febrero y a qué líneas afecta

El Gobierno oficializó un fuerte aumento en el boleto de los colectivos nacionales que circulan por el AMBA . La suba comienza a regir este 18 de febrero y afecta a 104 líneas que conectan la Ciudad y la Provincia. El incremento se aplicará en dos etapas y llevará el pasaje mínimo a $700 en marzo.

La actualización fue impulsada por la Secretaría de Transporte y había sido anticipada el 9 de febrero, cuando se abrió una instancia de participación ciudadana. Con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario, el boleto mínimo (hasta 3 kilómetros) tendrá un incremento del 31,35% en febrero y acumulará una suba del 41,46% en marzo respecto del valor actual.

Desde este miércoles rige el nuevo precio en el boleto de colectivos en el AMBA. Foto: Imagen ilustrativa/ X

Desde hoy rige el nuevo precio en el boleto de colectivos en el AMBA. Foto: Imagen ilustrativa/ X

A partir de este miércoles, los valores para las líneas nacionales en el AMBA quedarán así:

Quienes viajen con la tarjeta SUBE sin nominalizar pagarán una tarifa considerablemente más alta.

En la segunda etapa del aumento, prevista para el 16 de marzo, el boleto mínimo pasará a $700. El cuadro completo quedará de la siguiente manera:

0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113

3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85

6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38

12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98

Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,94

Con este esquema, las tarifas nacionales se alinean cada vez más con las que aplican las líneas dependientes de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, que ajustan mensualmente según la inflación más un 2% adicional.

Qué líneas de colectivo aumentan en el AMBA

La medida alcanza a 104 líneas de jurisdicción nacional, es decir, aquellas que cruzan los límites entre la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Entre las más utilizadas se encuentran las líneas 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, además de otras que operan en distintos corredores del Área Metropolitana.

Colectivos en el AMBA: qué pasa con la Tarifa Social y la Red SUBE

Pese al aumento, continúan vigentes los beneficios para determinados usuarios:

Tarifa Social: mantiene el descuento del 55% para jubilados, pensionados, titulares de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados.

Red SUBE: conserva los descuentos por combinación dentro de las dos horas en colectivos, trenes y subtes del AMBA.

De esta manera, aunque el boleto sube con fuerza en febrero y marzo, los pasajeros que tengan la SUBE registrada y accedan a beneficios podrán amortiguar parte del impacto en el bolsillo.