Quién era el pescador que murió ahogado en El Carrizal

El fin de semana largo de Carnaval terminó con una tragedia en Mendoza: un pescador murió en El Carrizal . Según la información aportada por los bomberos de Luján de Cuyo, el hombre de 36 años estaba pescando, entró al dique a buscar una boya luminosa y se ahogó.

El hombre que se ahogó esta mañana en El Carrizal fue identificado como Claudio Fontagnol. El pescador vivía en el barrio Junín de Las Heras y estaba en pareja con Mónica Pedernera de 57 años.

Esta mañana, Fontagnol estaba en la Bahía de los Pobres pescando con su pareja, su hijastra de 28 años y su yerno de 29 años. Además, estaba un amigo de la familia y dos niños.

Claudio Fontagnol era conocido en los grupos de pesca de El Carrizal y Agua del Toro. Solía hacer consultas sobre los precios de las balsas, si había disponibilidad de embarcaciones y el valor de las carnadas.

El hombre iba con su familia con frecuencia al embalse ubicado en Luján de Cuyo. Es más, habían pasado Año Nuevo en un camping del lugar.

Pesca, embalse y muerte

Según la reconstrucción de hecho realizada por los bomberos de Luján de Cuyo, Fontagnol estaba pescando con su yerno y cerca de las 7, el hombre decidió ingresar al dique para recuperar una boya luminosa pero nunca volvió a la orilla.

Cuando los familiares vieron que el hombre no salía del agua, llamaron al 911 para pedir ayuda. Los primeros en llegar fueron los bomberos y después se sumaron buzos con embarcaciones para rastrillar el dique.

Minutos después de las 10, personal de rescate encontró el cuerpo sin vida de Fontagnol a unos 30 metros de la orilla y a 4 metros de profundidad en la zona del paredón.