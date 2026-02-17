Hallaron sumergido el cuerpo de un hombre que era buscado en El Carrizal

El cuerpo de un hombre de 38 años que era intensamente buscado fue hallado sumergido en el dique El Carrizal . Así lo confirmó en MDZ Radio Fernando Cicilotto, suboficial del cuartel de bomberos de Luján.

“Recién finalizamos las tareas de búsqueda y encontramos el cuerpo de una persona de sexo masculino, sumergido a unos 3 o 4 metros de profundidad y a unos 25 o 30 metros de la orilla, en la zona del paredón del dique”, detalló el suboficial. Se trata de un hombre de 38 años que estaba siendo buscado desde hace algunos días.

Sobre las circunstancias previas, aclaró que la información aún debe ser verificada, pero que “el llamado lo ingresa un familiar. Aparentemente estaban pescando y tuvieron problemas con una boya. Esta persona se metió al agua para tratar de liberarla”. En ese sentido, agregó: “La persona que estaba con él fue quien dio aviso al 911”.

Respecto del operativo, indicó que “según el parte policial, a las 6 y 55 ingresó el primer llamado. Llegó personal policial, realizó una primera búsqueda y confirmó la información. Alrededor de las 7 se dio aviso a bomberos para que acudiera personal de buceo con embarcaciones y realizaran patrullajes en el lugar”.

También señaló que creen que “se trata de una persona de la zona, ya que rápidamente llegaron familiares”, aunque advirtió: “No tengo más datos porque en este momento estamos levantando el material de buceo”.

Cicilotto describió las características del lugar donde trabajaron los equipos: “Incluso en la zona donde estamos trabajando se realizó una técnica circular de búsqueda, pero pasábamos de 3 metros a 10 metros de profundidad en cuestión de segundos. Los niveles de profundidad varían muy rápido”.

En el operativo participaron “personal de bomberos y buzos de la Policía, buzos y bomberos de Luján, personal de Náutica y de la Policía de Mendoza. Seis buzos y dos embarcaciones”.

Recomendaciones para quienes visitan El Carrizal

“El Carrizal cuenta con varios campings habilitados. Se recomienda ingresar por los lugares permitidos y que cuentan con servicio de guardavidas. Es importante tomar todos los recaudos al ingresar al agua, como utilizar elementos auxiliares de flotación, chalecos, entre otros, incluso cuando se está pescando, porque pueden ocurrir estas situaciones. Cuando se acercan al agua, tener estos elementos puede permitir, ante una emergencia, mantenerse a flote”.

Estas fueron las precisas recomendaciones de Cicilotto quien al momento de la entrevista, informó que “hay personal policial aguardando el arribo de Policía Científica para realizar las pericias y proceder al levantamiento del cuerpo”.