Nuevo aumento de colectivos: a qué líneas afecta, a cuánto se va el boleto y desde cuándo

El Gobierno anunció que el boleto de colectivos mínimo pasará a costar $700 en el mes de marzo después de la audiencia de rigor.

La Secretaría de Transporte presentó una propuesta para actualizar el boleto de colectivos de jurisdicción nacional. La iniciativa, de todas formas, quedó sujeta a una Instancia de Participación Ciudadana previa a su eventual implementación.

Según lo informado, la propuesta contempla que la tarifa del transporte público de pasajeros pase a costar $650 desde el 17 de febrero y $700 desde el 16 de marzo. Desde enero de 2026 el boleto mínimo de las líneas nacionales mantiene un valor de $494,83, tras el último aumento aplicado en noviembre pasado.

Así, el incremento propuesto a $650 representa una suba de aproximadamente 31,4% sobre el valor vigente y el ajuste a $700 implica una suba acumulada de cerca de 41,6% respecto al valor actual.

En distintos servicios urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas vigentes de colectivos se encuentran por debajo de los $700, aunque también se actualizan periódicamente. En enero de 2026, las líneas bajo jurisdicción porteña registran boletos mínimos de alrededor de $620 para viajes de hasta 3 km, producto de un aumento cercano al 4,5% aplicado con el inicio del año. En la Provincia de Buenos Aires, el boleto mínimo en el Gran Buenos Aires ronda los $685,11 para recorridos cortos, también tras ajustes de principios de año.

Consulta pública y subsidios La instancia de Participación Ciudadana —con una duración de tres días hábiles desde la publicación— se realiza de manera digital y gratuita a través del portal oficial, donde los usuarios pueden expresar sus observaciones sobre los valores propuestos.