Accidente en Belgrano: cayó un árbol sobre dos colectivos y dejó al menos cuatro heridos

Dos unidades de colectivos protagonizaron un siniestro vial este jueves, luego de que un árbol cayera sobre ellos.

Un accidente de tránsito generó alarma este jueves en el barrio de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que un árbol de gran porte se desplomara sobre dos colectivos en plena circulación. Las unidades involucradas pertenecen a las líneas 60 y 29, que terminaron colisionando tras el impacto.

El episodio ocurrió en horas de la mañana y provocó momentos de tensión entre los pasajeros y vecinos de la zona, que rápidamente dieron aviso a los servicios de emergencia.

Mirá el video del árbol caído sobre los colectivos Como consecuencia del siniestro, al menos cuatro personas resultaron heridas. En el lugar trabajó personal del SAME, que brindó asistencia médica a los afectados y evaluó la gravedad de las lesiones. Hasta el momento, no se informó que haya heridos de gravedad.

Tras el accidente, se desplegó un operativo de emergencia que incluyó a personal médico, agentes de tránsito y equipos de limpieza para retirar el árbol caído y despejar la zona. El tránsito permaneció parcialmente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción.

Las causas de la caída del árbol aún no fueron confirmadas, aunque no se descarta que haya cedido por su estado o por condiciones climáticas recientes.