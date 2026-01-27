El Gobierno analiza subir la tarifa o los subsidios para evitar un inminente paro de colectivos en el AMBA

El Gobierno logró un respiro y retrasó, al menos por algunos días, un inminente paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires a partir del anuncio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , que manifestó su rechazo a la falta de acuerdo salarial con el sector empresario.

Este martes se realizó una audiencia en la Secretaria de Trabajo, donde no hubo acercamientos pero se obtuvo un cuarto intermedio hasta el viernes, por lo que se estira el plazo de la definición.

En ese encuentro desarrollado durante la tarde, los empresarios reiteraron que, con la actual estructura de costos, no pueden hacer frente al pedido de aumento de los haberes e incluso tienen problemas para cumplir en tiempo y forma con el pago de los trabajadores.

La UTA exige actualizar el salario básico de $1.370.000 a $1.500.000 , indicando que sus salarios están perdiendo frente a la inflación. Las cámaras empresarias reconocen que es justo el reclamo pero aseguran estar "atados de pies y manos" por un sistema que depende casi exclusivamente de los gobiernos nacionales, provinciales y locales.

En este caso, la Secretaría de Transporte de la Nación prometió colaborar con los empresarios y prepara "una oferta" por fuera de la negociación salarial que, en la práctica, es entre privados.

Fuentes presentes en la audiencia señalaron a MDZ que el Ministerio de Economía, que administra las funciones de Transporte, promete actualizar el valor de los subsidios o subir la tarifa.

"Nos dijeron que nos darán alguna certeza sobre proyección de subsidio o tarifa para ver con eso que se puede ofrecer. No descartaron ninguno de los dos escenarios", afirmó una fuente empresaria a este medio.

¿Cuándo fue el último aumento al boleto de colectivo?

El último incremento de la tarifa de los colectivos que circulan entre Capital Federal y el Conurbano ocurrió el 17 de noviembre pasado, cuando el boleto mínimo de las líneas pasó de $451 a $494.83, representando una actualización del 9,72% de los cuadros tarifarios que existían hasta ese momento.

En diciembre ya se había reportado otro posible paro de la UTA, cuando, a comienzos de mes, los empresarios no pagaron en tiempo y forma los sueldos de noviembre y tampoco habían cumplido con el medio aguinaldo. Esa situación derivó en que algunas líneas estén sin funcionar durante un día e incluso dos, en algunos casos. Algunas otras compañías pudieron absorberlo pero reclamaron recomposiciones urgentes del Gobierno para evitar que se repita esta situación.